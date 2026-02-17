Aos 44 anos, Meghan Markle reflete sobre a coloração capilar que considera seu "maior deslize capilar".

Meghan Markle reflete sobre uma experiência capilar que não correu como planejado, mas que, acima de tudo, ilustra uma verdade universal: seu cabelo é seu e não existem "gafes" de verdade.

Uma coloração caseira que deu errado

Foi em um episódio de seu podcast, "Confessions of a Female Founder" (Confissões de uma Fundadora), que Meghan Markle compartilhou sua anedota. Durante a pandemia, com os salões de beleza fechados, ela tentou colorir o cabelo em casa, comprando online. Como muitas pessoas, ela experimentou bastante em casa, na esperança de recuperar seus reflexos castanhos luminosos. No entanto, o resultado foi bem diferente do que ela esperava: um preto intenso e uniforme, sem qualquer nuance. Segundo ela, foi seu "maior erro capilar".

No entanto, esse termo precisa de algumas ressalvas. Um "gafe" comparado a quê? Padrões, tendências ou hábitos pessoais? Na realidade, a beleza não tem regras rígidas, e toda experiência, mesmo uma surpreendente, faz parte do processo. O que importa é que você se sinta bem com seu cabelo, suas escolhas e suas cores.

Consultando um especialista: Serge Normant

Diante do tom excessivamente escuro, Meghan Markle recorreu ao seu cabeleireiro de longa data, Serge Normant, acostumado a trabalhar com celebridades. Segundo ele, tinturas escuras podem intensificar a cor mais do que o esperado, especialmente em cabelos previamente descoloridos, e a fibra capilar pode absorver os pigmentos de forma irregular. Um lembrete importante, diz ele: até mesmo profissionais podem se deparar com surpresas desagradáveis ao usar produtos para uso doméstico.

Cabelo que se tornou uma marca registrada

Desde sua estreia na série "Suits", Meghan Markle sempre exibiu um tom castanho escuro com reflexos sutis. Seus penteados — escovas volumosas, ondas naturais ou coques baixos — tornaram-se sua marca registrada. Este episódio destaca que nenhuma figura pública está imune a um imprevisto capilar. Mesmo cabelos que parecem "perfeitos" no Instagram ou em revistas podem ter seus momentos imprevisíveis.

Lições de um suposto "passo em falso"

Essa experiência não é apenas engraçada de se contar; ela ilustra uma realidade compartilhada durante a pandemia. Muitas pessoas tentaram pintar o cabelo em casa e descobriram que, às vezes, o cabelo reage de forma diferente dependendo da cor base e da textura. Pigmentos escuros podem ser surpreendentes, e a sutileza nem sempre é garantida.

Desde então, Meghan Markle voltou ao seu visual castanho característico, com penteado profissional, e também compartilha algumas dicas para manter o volume e a maleabilidade dos fios: spray texturizador, finalização suave e técnicas simples, porém eficazes. Ela mostra que um pequeno deslize capilar nunca é permanente e pode até inspirar novas ideias para se divertir com o cabelo.

Acima de tudo, a história dela nos lembra que ninguém pode realmente julgar o que constitui um "deslize" de beleza. As tendências evoluem, os padrões mudam e a liberdade de se reinventar continua sendo fundamental. O que importa é o que você ama, o que te faz sentir bonita e confiante.

Em última análise, a história de Meghan Markle é mais do que apenas um relato de um desastre com coloração capilar: é uma mensagem de liberdade e autocompaixão. Suas escolhas de cabelo, sejam elas bem-sucedidas ou surpreendentes, não definem seu valor ou seu estilo. Meghan Markle demonstra isso com humor e sinceridade: a beleza não tem regras e todo cabelo merece ser celebrado.