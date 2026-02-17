Em um vestido de renda, Sofía Vergara confirma seu estilo característico.

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofía Vergara celebrou o Dia dos Namorados com um vestido preto de renda, fiel ao seu estilo característico. Este vestido com decote profundo e corpete confirma sua predileção por peças de renda vazada, que ela usa regularmente em eventos e passeios.

Um look ousado para o Dia dos Namorados

Para a ocasião, a atriz de "Modern Family" escolheu um vestido preto de renda, adornado com um delicado corpete recortado que acentuava sua silhueta. Um drapeado assimétrico e opaco envolvia seus quadris, adicionando um toque de sofisticação ao visual. Ela completou o look com meias transparentes e optou por um cabelo liso em um novo tom de chocolate ao leite, que complementava sua pele radiante. A atriz compartilhou essas fotos no Instagram, registrando o momento durante uma noite divertida com amigos.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Seu amor por renda de espartilho

Essa escolha faz parte de uma tradição consagrada. Sofía Vergara já fez inúmeras aparições com corsets de renda, reinterpretando esse clássico com audácia constante: um preto diáfano em uma ocasião recente, um branco deslumbrante no Grande Prêmio de Mônaco, um marrom chocolate combinado com jeans, ou até mesmo um preto tomara que caia com uma saia plissada. Ela chegou a experimentar uma versão em látex no passado. Com este vestido para o Dia dos Namorados, ela simplesmente eleva esse material recorrente a um novo patamar de sofisticação, combinando sensualidade e elegância com maestria.

Um estilo pessoal consistente

Por meio de suas escolhas de vestuário, Sofía Vergara estabelece uma estética imediatamente reconhecível, combinando habilmente renda e espartilhos para criar silhuetas estruturadas e sensuais. Esta publicação recente destaca sua identidade fashion singular, baseada em peças delicadas e vazadas, usadas com confiança e elegância em ocasiões festivas.

Ao usar um vestido de renda no Dia dos Namorados, Sofía Vergara reafirma seu compromisso com o estilo de corset transparente que a define há anos. Longe de ser uma surpresa, este look demonstra uma consistência sartorial que mescla tradição pessoal com ocasiões especiais.