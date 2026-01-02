Search here...

"Se você tivesse esse corpo, faria o mesmo": Jennifer Lopez responde às críticas sobre sua roupa.

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez não tem a menor intenção de se desculpar pelo seu estilo. Durante um show em Las Vegas, ela respondeu com humor às críticas de quem a considerava "muito provocativa" ou "vestida para a sua idade", dizendo à plateia: "Se vocês tivessem esse corpo, fariam o mesmo" – uma frase que viralizou e resume bem a sua filosofia.

Criticada por suas roupas, ela responde no palco.

Durante a estreia de sua residência "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas", ela reservou alguns minutos para falar diretamente sobre os comentários que recebe nas redes sociais: "Por que ela sempre se veste assim?" , "Por que ela não se veste de acordo com a idade dela?" .

Em vez de se justificar, J.Lo optou pela ironia e pela autodepreciação. Ela explicou que, depois de tantos anos na indústria, aprendeu a ignorar o ódio online, que descreveu como "o lugar mais triste e cruel do mundo", embora tenha reconhecido que alguns comentários a fizeram rir. Então, ela deu sua resposta final: "Se você tivesse esse corpo, faria o mesmo", antes de se virar e ir se trocar nos bastidores.

Uma visão apurada da idade e do corpo.

Durante anos, Jennifer Lopez defendeu uma abordagem tranquila em relação ao envelhecimento. Em uma entrevista de 2028 para a Harper's Bazaar , ela explicou que costumava repetir afirmações positivas como "Sou jovem e atemporal" e insistiu que a idade está "na mente" mais do que no número.

Jennifer Lopez também afirma que aprendeu a ser mais gentil consigo mesma com o passar dos anos: a compreender melhor seus pontos fortes e fracos, a ousar falar bem de si mesma e a não deixar mais que as críticas ditem como ela se veste ou se apresenta. Seus figurinos de palco, então, tornam-se uma extensão dessa atitude: um corpo que é aceito, assertivo e que não deve ser escondido simplesmente por ter chegado a uma certa idade.

Entre críticas online e um modelo de confiança

Nas redes sociais, sua frase "Se você tivesse esse corpo, faria o mesmo" está causando polêmica. Algumas pessoas a interpretam como arrogância ou uma ordem implícita para ter um corpo "perfeito"; outras a veem como uma mensagem de liberdade: uma mulher de 56 anos que se recusa a ser rotulada como "sensata e discreta" e continua a usar o que gosta.

Em todo caso, Jennifer Lopez deixa uma coisa clara: ela não vai deixar que comentários maldosos ou normas baseadas na idade ditem seu guarda-roupa. A mensagem implícita é clara: seu corpo, suas escolhas, sua maneira de brilhar — e todos são livres para fazer o mesmo com o seu próprio corpo.

Aos 58 anos, Julia Roberts compartilha sua definição de amor.

