Ridicularizada na televisão por sua figura, ela lê os piores comentários e os acha divertidos.

Com apenas 26 anos, a apresentadora de televisão americana Carissa Codel se tornou um verdadeiro fenômeno das redes sociais. Criticada por sua figura, considerada "excessiva" por alguns telespectadores, a apresentadora da Fox 49, no Missouri (EUA), encontrou uma maneira brilhante — e hilária — de responder aos seus detratores: ela lê os comentários sarcásticos ao vivo, imitando sua voz de apresentadora. O resultado? Milhões de visualizações e uma onda de admiração por seu humor autodepreciativo.

Quando o humor se torna uma arma contra a vergonha corporal.

Carissa Codel começou recentemente a postar vídeos curtos no TikTok e no Instagram, onde aborda, com uma seriedade fingida, os insultos e comentários absurdos que recebe de alguns internautas. "Acho que meu favorito ainda é: 'Ela tem muffins suficientes para abrir duas padarias'", brinca em um de seus vídeos. Entre frases grotescas e elogios desajeitados, a jornalista transforma o escárnio em um "show de comédia", provando que é possível rir de qualquer coisa quando se conhece o próprio valor.

Esse humor autodepreciativo conquistou o público: mais de 5 milhões de visualizações no Instagram e mais de 200 mil seguidores cativados por sua autenticidade. Sua maneira de aceitar plenamente o próprio corpo, sem filtros ou falsa modéstia, a tornou uma voz poderosa em prol da positividade corporal.

Confiança que nasce da experiência e da resiliência.

Por trás do tom descontraído e das tiradas espirituosas, Carissa Codel cultiva uma mentalidade resiliente, forjada desde seus primeiros dias no jornalismo, aos 18 anos. Foi preciso coragem para ela se expor às câmeras e ao escrutínio público. "Eu sei quem eu sou e sei como eu sou. Esses comentários não me afetam; eles me fazem rir", explica. Sua abordagem desinibida inverte a dinâmica: os trolls, sem querer, se tornam as estrelas de um show de comédia onde ela dita as regras.

Uma imagem moderna e sincera do jornalismo local.

Carissa admite, no entanto, que inicialmente temia que seus vídeos pudessem prejudicar sua imagem profissional ou sua credibilidade no ar. Aconteceu exatamente o contrário. Seu humor e franqueza fortaleceram sua conexão com os telespectadores, que agora a veem como uma personalidade autêntica e acessível. "As pessoas me veem como uma pessoa real, não apenas como uma jornalista atrás de uma mesa", resume ela. E é sem dúvida essa simplicidade — combinada com uma boa dose de coragem — que a torna uma figura inspiradora no jornalismo local na era das redes sociais.

Carissa Codel transforma ataques em risos e nos lembra, de forma brilhante, que um sorriso pode ser a arma mais poderosa contra a crueldade do dia a dia. Combinando humor, confiança e sinceridade, a jovem jornalista faz mais do que entreter a internet: ela convida a todos a aceitarem plenamente a sua imagem e a não se deixarem definir pelo olhar alheio. Esta é mais uma prova de que, diante das críticas, a melhor resposta costuma ser... uma piada bem contada.