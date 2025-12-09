Search here...

Alvo de uma piada "gordofóbica", esta cantora exibe com orgulho suas curvas.

@lizzobeeating/Instagram

Quando uma "piada" gordofóbica sobre ela circulou nas redes sociais, Lizzo escolheu responder à sua maneira — com confiança e elegância. Em vez de ceder à raiva, a cantora americana publicou uma foto sua em trajes de praia acompanhada de uma mensagem sobre autoaceitação. Ela continua usando sua plataforma para defender o amor próprio e lembrar a todos que nenhuma zombaria deve ditar o valor de um corpo.

Um comentário a mais sobre a aparência dela.

A cantora de "Truth Hurts" reagiu após descobrir uma piada sobre seu corpo que viralizou na internet. Em sua publicação no Instagram , Lizzo expressou seu espanto com o fato de que, em 2025, algumas pessoas ainda fariam "piadas sobre peso". Ela denunciou essa forma ultrapassada de humor, que descreveu como "estúpida" e baseada unicamente no desprezo pelo seu corpo.

Em vez de se deixar abalar, a artista escolheu o desdém e o orgulho: posou com um vibrante traje de praia, um sorriso genuíno e uma postura confiante. A legenda trazia uma mensagem poderosa: "Nunca deixe ninguém te envergonhar pelo que você escolhe fazer com o seu corpo."

Uma mensagem de coragem e autoestima.

Lizzo lembra aos seus fãs que ninguém jamais será "suficiente" para os críticos, porque não fomos feitos para eles, mas sim para nós. Essa mensagem, que ela defende desde o início da carreira, visa quebrar os padrões irreais impostos na indústria da música e nas redes sociais. Os comentários em sua publicação foram unânimes. Os fãs elogiaram sua "coragem" e "força de caráter", enquanto outras celebridades, como a personalidade da mídia americana Trisha Paytas, aplaudiram sua "atitude e autenticidade". Além da controvérsia, a cantora transforma um ataque em uma lição de resiliência e autocompaixão.

Uma defensora ferrenha da positividade corporal.

Longe de ser uma novata sob os holofotes, Lizzo há anos faz do seu corpo um símbolo de autoafirmação e liberdade. Seja em suas aparições para sua marca Yitty — dedicada à moda inclusiva — ou em seus videoclipes que celebram todos os tipos de corpo, ela mostra sua imagem sem retoques ou filtros. Essa sinceridade ressoa com milhões de seguidores que a veem como uma voz importante no movimento de positividade corporal. Ao posar com confiança em trajes de banho, Lizzo não está apenas afirmando sua beleza: ela está afirmando o direito de todos serem vistos, independentemente do seu tamanho.

Em resumo, Lizzo prova mais uma vez que a melhor resposta à crítica é a autoconfiança. Ao transformar a vergonha em força, ela redefine o conceito de celebridade em uma era obcecada pela aparência. Sua mensagem simples, porém essencial, ressoa muito além das redes sociais: ela nos lembra que o amor-próprio é a maior vingança contra o desprezo alheio.

