Cansada de ser "Pamela Anderson", a atriz quer mudar de nome.

Léa Michel
@pamelaanderson/Instagram

Seu nome é conhecido mundialmente, sinônimo dos anos 90, de "Baywatch" e da imagem sensual da bela californiana. Por trás desse nome artístico agora lendário, Pamela Anderson aspira a algo mais. A atriz confessa que deseja virar a página de "Pamela Anderson" para se reconectar com sua identidade original: Pamela Hyytiäinen, o nome de seus ancestrais finlandeses. Esse desejo reflete sua vontade de redescobrir suas raízes e se desvencilhar de uma imagem pública que se tornou um fardo pesado demais para ela.

Um nome mundialmente reconhecido, mas uma identidade apagada.

Pamela Anderson entrou para a cultura popular no final da década de 1980, descoberta nas arquibancadas de um jogo de futebol americano, antes de se tornar modelo da Playboy e estrela da série cult "Baywatch". Esse nome, gravado no imaginário coletivo, não era originalmente dela. Nascida Pamela Hyytiäinen na Colúmbia Britânica, Canadá, ela vem de uma família finlandesa que mudou de nome ao se estabelecer na América do Norte. Seu avô, Herman Hyytiäinen, escolheu o sobrenome "Anderson", mais fácil de pronunciar, para se integrar melhor. Esse ato de assimilação, comum a muitos imigrantes da época, deixou, no entanto, um traço de nostalgia em sua neta.

Um retorno às raízes finlandesas

Em uma entrevista recente à Vogue Escandinávia , Pamela confidenciou: "Às vezes, não quero ser Pamela Anderson. Quero ser Pamela Hyytiäinen." Ela acrescentou que deseja mudar legalmente seu nome — uma ideia à qual seu círculo profissional se opõe, sem dúvida por razões de imagem e notoriedade.

A atriz sempre manteve uma profunda ligação com seu avô, a quem ela descreve como o "poeta das florestas". Foi ele quem lhe transmitiu sua língua nativa e histórias repletas de folclore nórdico. Quando criança, ela carregava um dicionário de finlandês, convencida de que ela e ele falavam uma língua mágica. Quando ele morreu, aos 11 anos, Pamela diz que "perdeu" seu domínio do finlandês, junto com uma parte de si mesma.

Uma busca por autenticidade e renovação.

Nos últimos anos, Pamela Anderson tem se distanciado gradualmente da persona midiática que a tornou famosa. Seu retorno aos holofotes por meio de documentários e aparições sem maquiagem já marcou uma nova etapa nessa busca por autenticidade. Retomar seu nome original faz parte dessa mesma abordagem: a de uma mulher que quer ser reconhecida por quem ela é, e não pelo que representa.

Esse desejo de voltar a ser Pamela Hyytiäinen não é meramente simbólico; ele incorpora a vontade de apagar as camadas de imagens, mitos e marketing. É um ato de reapropriação pessoal — uma afirmação de liberdade diante das restrições da fama.

Tendo se tornado uma lenda apesar de si mesma, Pamela Anderson parece agora buscar se livrar desse "fardo" de ícone. Ao desejar recuperar seu nome finlandês, ela não está negando seu passado; simplesmente aspira a redescobrir a mulher por trás da estrela. Sua jornada ilustra a necessidade fundamental de cada indivíduo de permanecer fiel a si mesmo, mesmo após uma vida sob os holofotes.

