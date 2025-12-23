Search here...

"Icônica": Dua Lipa causa sensação nas redes sociais na praia

Fabienne Ba.
@dualipa/Instagram

Dua Lipa está aproveitando um merecido descanso após sua turnê mundial, compartilhando fotos no banheiro que estão fazendo sucesso nas redes sociais. Seu sorriso radiante está cativando milhões de seguidores que anseiam por um verão sem fim.

Férias dos sonhos após a turnê

A cantora, compositora, atriz e modelo britânica-albanesa-kosovar, recém-chegada de sua turnê Radical Optimism, com 92 shows, que terminou na Cidade do México, posa em uma praia paradisíaca ao lado de Callum Turner. Essas imagens já acumularam 2,8 milhões de curtidas e milhares de reações entusiasmadas.

Radiante sob os holofotes

Em duas peças, Dua exala uma aura confiante e assertiva, refletindo sua energia e disciplina. Sua aparição desperta uma onda de entusiasmo: "Tão deslumbrante", "Icônica", "Rainha absoluta". Além da música, é sobretudo seu carisma natural e presença magnética que cativam e inspiram.

Reações acaloradas no Instagram

A internet está enlouquecida com essa "dolce vita": "Uau, você ofusca a paisagem", "Gata!", "Esse casal personifica a beleza". Essas postagens nos lembram de seu status como a rainha das publicações no Instagram, misturando viagens, fitness e autenticidade sem inibições.

Entre um intervalo ensolarado e o controle impecável de sua imagem, Dua Lipa prova mais uma vez que sabe como cativar o público muito além dos palcos. Esses momentos de férias, glamorosos e espontâneos, reforçam sua aura de ícone moderno: uma artista talentosa, de espírito livre e inspiradora, que transforma cada aparição em um evento e faz seus fãs sonharem, mesmo com os pés na areia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
