Aos 60 anos, Elizabeth Hurley está radiante em um elegante vestido rosa.

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

Ícone de estilo há mais de três décadas, Elizabeth Hurley prova mais uma vez que elegância e glamour são atemporais. A atriz britânica cativou a todos ao surgir com um suntuoso vestido rosa Barbie em uma cerimônia onde foi homenageada por seu longo compromisso na luta contra o câncer de mama.

Uma aparência extravagante e simbólica.

Elizabeth Hurley compartilhou várias fotos no Instagram do evento, organizado em setembro passado pelo The Sunday Times Style. Homenageada com o título de Ícone de Impacto do Ano, a estrela de "Austin Powers" e "The Royals" escolheu um look vibrante e significativo. Ela usou um longo vestido fúcsia com um estilo decididamente glamoroso: uma fenda frontal profunda, um decote alto contrastante e mangas amplas com fendas que lembravam as silhuetas das grandes divas dos anos 70.

Uma aposta "ousada" para alguém que geralmente é fã de vestidos justos estilo bandagem, mas um sucesso absoluto: o corte fluido e o tom rosa vibrante homenagearam a famosa campanha da Estée Lauder contra o câncer de mama, da qual ela é embaixadora global há 30 anos.

Um look impecável da cabeça aos pés.

Quanto aos acessórios, a atriz combinou seu look com uma bolsa rosa vibrante e batom da mesma cor, criando um efeito tom sobre tom. Seus luminosos cachos castanhos, estilizados em ondas suaves, emolduravam um rosto realçado por uma maquiagem radiante: delineador preto, iluminador dourado e brincos de diamante para um toque de brilho. Ela posou, radiante, ao lado de seu filho, Damian Hurley, que também está envolvido em campanhas de conscientização, reforçando a imagem de uma dupla unida e comprometida.

Um prêmio por três décadas de dedicação.

Em sua publicação, Elizabeth Hurley agradeceu ao The Sunday Times Style por essa distinção simbólica: "Sinto-me honrada por ter recebido o prêmio Ícone de Impacto do Ano. Ser embaixadora da campanha de combate ao câncer de mama da Estée Lauder há 30 anos é uma das causas mais importantes da minha vida." Uma mensagem sincera que nos lembra que, por trás de sua imagem glamorosa, a atriz, modelo e produtora britânica permanece profundamente comprometida com a conscientização sobre a saúde da mulher em todo o mundo.

Com sua elegância atemporal e compromisso inabalável, Elizabeth Hurley prova que, aos 60 anos, a beleza reside, acima de tudo, na confiança, na gentileza e na determinação. Em seu vibrante vestido rosa, a atriz se destacou não apenas pelo estilo, mas também por uma mensagem inspiradora: celebrar a feminilidade, em qualquer idade e de todo o coração.

Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
