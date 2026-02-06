"Toda vez que a vejo, esqueço o quão linda ela é": Zendaya é elogiada por sua "beleza natural".

As primeiras fotos do filme "The Drama" suscitaram uma enxurrada de comentários de admiração. No centro das atenções: Zendaya, radiante, cuja beleza natural continua a cativar.

Uma elegância que transcende a tela.

Zendaya prova mais uma vez que seu carisma funciona mesmo sem maquiagem. As primeiras imagens oficiais do filme "The Drama", com estreia prevista para abril de 2026, foram divulgadas nas redes sociais e imediatamente geraram reações online. A atriz aparece banhada por uma luz suave, com um olhar intenso e vestida de forma simples. E os comentários são unânimes: "Ela é deslumbrante", "Ela não precisa de maquiagem", "A cada vez, esqueço o quão linda ela é".

"The Drama", dirigido por Kristoffer Borgli (Sick of Myself), é uma comédia romântica dramática produzida pela A24, com estreia prevista para 3 de abril de 2026. O filme acompanha um casal cujo relacionamento é abalado poucos dias antes do casamento, após a revelação de verdades perturbadoras. Zendaya estrela ao lado de Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim e Zoë Winters — um elenco estelar — e já está cativando o público nas primeiras cenas divulgadas.

Embora Zendaya provavelmente esteja usando maquiagem nessas imagens — como costuma acontecer em produções cinematográficas —, é sua graça discreta e beleza expressiva que cativam o público. Sem visual espetacular, sem efeito dramático: apenas Zendaya, com os olhos sutilmente emoldurados pela emoção, o rosto luminoso e a tez natural. Uma estética refinada que contrasta com os padrões de Hollywood e reforça a autenticidade de sua atuação.

Beleza segundo Zendaya: elegância e simplicidade.

Esta não é a primeira vez que Zendaya é elogiada por sua "beleza natural". Desde sua estreia na série "Euphoria", a atriz cultiva uma imagem multifacetada, combinando elegância no tapete vermelho com uma simplicidade comovente na tela. Seu estilo camaleônico, nunca artificial, a torna acessível e magnética. Fora das telas, ela não hesita em aparecer com maquiagem minimalista, seja em seus stories do Instagram ou em eventos públicos. Essa é uma abordagem rara entre as estrelas de sua geração, reforçando sua imagem como um "modelo positivo" para milhões de jovens mulheres.

Um eco geracional

No X (antigo Twitter), as reações falam por si: "Ela é linda sem maquiagem", "A maquiagem está lá, mas é a sua luz interior que faz toda a diferença", "Ela exala elegância". Zendaya inspira um sentimento de admiração benevolente, bem distante de inveja ou comparação. Sua beleza, dizem seus fãs, não se resume ao seu rosto: reside em seu caráter, sua compostura, sua inteligência emocional.

Enquanto aguardamos "O Drama"

Embora o filme de Kristoffer Borgli prometa uma história que mescla tensão íntima e comédia romântica, esses primeiros vislumbres sugerem uma Zendaya comovente e cativante, em um papel que pode muito bem marcar uma nova etapa em sua já impressionante carreira.

Seja interpretando uma heroína atormentada ou uma figura romântica, Zendaya continua a fascinar. E, acima de tudo, a nos lembrar que a beleza mais marcante é, muitas vezes, aquela que permanece simples e sincera.