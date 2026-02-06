Aos 67 anos, Madonna causou sensação com um vestido justo.

A rainha do pop, Madonna, mais uma vez cativa com um look que mistura sensualidade, poder e liberdade. Uma aparição que nos lembra que estilo não tem idade.

Um visual que fala tanto quanto a sua música.

Madonna reinventa as regras constantemente, e faz isso a cada aparição. A estrela pop acaba de ser notícia novamente, desta vez com um look que está eletrizando a internet: um vestido preto de renda, meias arrastão e um casaco oversized com estampa de leopardo. Um visual impecável que confirma o que seus fãs já sabem: Madonna não pertence a nenhuma época; ela é atemporal.

Foi no Instagram que a diva compartilhou um vídeo de si mesma no meio de uma performance improvisada. A trilha sonora era "Thief of Hearts", um de seus sucessos cult de 1992, revisitado de forma divertida em uma performance visual à altura de sua reputação. Vestida com um vestido justo — fechado até as costelas e com ligas visíveis — Madonna se divertiu e dançou, fiel ao seu lema: provocar para melhor se afirmar.

Este look está longe de ser aleatório. Cada detalhe parece ter sido pensado para reforçar uma mensagem de poder. A renda preta, tecido característico da cantora, personifica sensualidade e mistério. As meias arrastão remetem aos anos 80, período em que Madonna se consolidou como uma rebelde da moda. Já o casaco com estampa de leopardo destaca seu gosto por uma excentricidade refinada, algo entre o rock e o estilo vintage. Para os acessórios, ela opta por luvas pretas transparentes até o cotovelo, óculos de sol retangulares escuros, brincos de diamante e um colar de corrente. Sua maquiagem iluminada, lábios rosados em tom nude e cachos loiros completam a imagem de uma Madonna que é ao mesmo tempo imponente e libertada.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Um estilo intergeracional

A publicação alcançou milhões de visualizações em poucas horas, comprovando que Madonna é uma figura essencial na cultura pop, em todas as gerações. Ela inspira tanto pelo seu estilo quanto pela sua capacidade de desafiar normas relacionadas à idade e à imagem corporal. Em setembro passado, ela causou sensação ao lado da filha, Lourdes Leon, no desfile da coleção Primavera/Verão 2026 da Saint Laurent, em Paris. Enquanto a filha usava um vestido elegante e justo, Madonna ousou usar um tecido transparente, demonstrando que a moda pode ser transmitida, mas também transformada.

Com essa última aparição, Madonna nos lembra que continua sendo a dona da sua própria imagem. Ela dilui as fronteiras entre gerações. Uma coisa é certa: aos 67 anos, ela continua ditando as próprias regras. E ninguém parece se importar.