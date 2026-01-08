Dizem que essa modelo é a mais rica de todas as modelos da Victoria's Secret.

Ela deixou as passarelas há quase 20 anos, mas sua influência jamais diminuiu. Ícone das passarelas, Gisele Bündchen transformou um contrato milionário em uma carreira global. Hoje, enquanto ex-estrelas da Victoria's Secret ainda brilham na televisão ou à frente de suas próprias marcas, apenas uma domina a lista das pessoas mais ricas do mundo.

Uma carreira pós-VS exemplar

Mais de uma década depois de deixar as passarelas da Victoria's Secret, Gisele Bündchen continua reinando absoluta entre as ex-Angels mais ricas. Segundo o SCMP , com uma fortuna estimada em US$ 400 milhões, a modelo brasileira supera em muito suas antigas colegas, consolidando-se como uma figura chave na indústria da moda que se transformou em um negócio de sucesso.

Segundo relatos, Gisele Bündchen assinou com a Victoria's Secret em 2000 com um contrato de 25 milhões de dólares, tornando-se rapidamente um dos rostos mais icônicos da marca. No entanto, em 2006, ela optou por deixar o mundo da moda. Essa saída, longe de prejudicar sua carreira, marcou o início de uma ascensão ainda mais impressionante. Musa de marcas como Chanel, Pantene e Carolina Herrera, Gisele construiu um verdadeiro império pessoal.

Heidi Klum seguindo seus passos

A modelo, apresentadora de televisão e atriz germano-americana Heidi Klum ficaria em segundo lugar na lista, de acordo com o SCMP. Ela continua a expandir sua influência por meio do reality show americano "Project Runway", suas linhas de roupas e de beleza, além de personificar uma longevidade rara na indústria.

O que diferencia Gisele Bündchen? Sua visão estratégica. Desde o fim de seu contrato com a Victoria's Secret, ela investiu em imóveis, apoiou projetos ambientais e se dedicou a causas sociais. Mãe de dois filhos, ela personifica uma transição bem-sucedida de supermodelo para empreendedora engajada. Gisele Bündchen continua sendo o maior exemplo da era pós-Victoria's Secret.