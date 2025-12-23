Ao descolorir as sobrancelhas, a filha mais velha de Kim Kardashian gera polêmica.

Com apenas 12 anos, North West, a filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, voltou a causar alvoroço nas redes sociais. Ao aparecer no TikTok com sobrancelhas descoloridas, uma peruca azul e maquiagem completa, a jovem provavelmente não esperava tamanha repercussão. Enquanto alguns elogiam sua "criatividade", outros denunciam "uma tendência preocupante": a de uma geração de crianças sendo exposta a padrões de beleza adultos muito cedo.

As sobrancelhas descoloridas de North West: apenas uma tendência ou um sinal de alerta?

Imagens de North West circularam rapidamente nas redes sociais, acompanhadas de debates acalorados. Muitos veem esse visual como uma forma de infantilização reversa, onde meninas jovens adotam os códigos estéticos de influenciadoras. Entre peles impecáveis, sobrancelhas descoloridas e manicures sofisticadas, internautas questionam: onde termina a diversão e começa a pressão para se conformar aos padrões de beleza?

A questão vai além da aparência. Os produtos utilizados — muitas vezes inadequados para a pele sensível das crianças — podem causar irritação e até problemas de pele duradouros. Diversos especialistas, principalmente da Universidade Rocky Vista em Denver, enfatizam a necessidade urgente de educar os jovens e seus pais sobre o uso responsável de cosméticos.

"Sephora Kids": quando a maquiagem viraliza

North West não é um caso isolado. O movimento "Sephora Kids", em que crianças de 6 a 14 anos filmam suas idas a lojas de cosméticos para fazer compras, está se espalhando rapidamente. No TikTok, elas documentam suas rotinas de cuidados com a pele e maquiagem inspiradas na Geração Z – incluindo máscaras com ácido glicólico, séruns e cremes com retinol.

As consequências não são apenas dermatológicas. Segundo psicólogos, essa exposição precoce a ideais de beleza pode levar à perda de autoconfiança e à ansiedade relacionada à imagem corporal. As crianças aprendem a associar o amor-próprio à sua aparência, uma dinâmica que já é motivo de preocupação em adultos.

As redes sociais distorcem os espelhos da infância.

A Geração Alfa está crescendo em um mundo onde a visibilidade digital é praticamente inevitável. Plataformas como TikTok e Instagram incentivam a performance e a comparação, fomentando a imitação social de influenciadores e celebridades. Ver North West replicando a estética de sua mãe, portanto, não é surpreendente, mas levanta uma questão de responsabilidade compartilhada entre pais, mídia e essas plataformas.

Apesar da legislação estabelecer a idade mínima de 16 anos para o cadastro em redes sociais, a maioria das crianças burla facilmente essas restrições. Assim, a estrutura permanece em grande parte simbólica, deixando um vazio onde a imagem prevalece sobre o desenvolvimento pessoal.

Que medidas podem ser tomadas para proteger os mais jovens?

Especialistas concordam sobre a importância da educação e da prevenção. Os pais precisam estar mais bem informados sobre a composição dos produtos cosméticos, mas também sobre as consequências psicológicas da exposição precoce aos padrões de beleza.

Além disso, as plataformas poderiam fortalecer a moderação de conteúdo direcionado a crianças e promover mensagens de diversidade corporal e autoaceitação. Por fim, incentivar figuras públicas a adotarem uma postura responsável — como algumas celebridades já fazem ao aparecerem sem maquiagem ou denunciarem o retoque excessivo — continua sendo essencial.

O caso do Noroeste revela muito mais do que uma simples moda passageira: destaca uma crise cultural em torno da infância e da identidade na era das redes sociais. Por trás das sobrancelhas descoloridas de uma menina de 12 anos, toda uma sociedade precisa examinar como molda a relação das novas gerações com a beleza, as celebridades e a autoestima.