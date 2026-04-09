A modelo Bella Hadid destaca seus olhos com maquiagem minimalista.

Na primeira foto do carrossel do Instagram, a modelo Bella Hadid aparece em uma selfie banhada por luz natural. O raio de sol destaca sutilmente seus olhos claros, acentuados por uma maquiagem minimalista que enfatiza um olhar delicadamente definido. Essa escolha estética reflete uma tendência atual: uma beleza natural que realça os traços "sem exageros".
A blusa de bolinhas, uma peça de moda particularmente moderna.
Com sobrancelhas bem definidas, pele luminosa e lábios bege, Bella Hadid adota uma abordagem natural que realça seus traços sem qualquer artifício visível. Esse tipo de maquiagem, frequentemente associado ao movimento "maquiagem sem maquiagem", continua a atrair por sua capacidade de realçar sem transformar.
Nesta selfie, Bella Hadid também veste uma blusa de bolinhas, uma estampa clássica que voltou a ganhar popularidade nas últimas temporadas. Atemporal, a estampa de bolinhas faz parte de uma tendência retrô repaginada, vista com frequência nas passarelas e no street style. Combinada com uma jaqueta jeans casual, essa escolha estilística cria um equilíbrio entre elegância e simplicidade. Essa mistura de peças básicas contemporâneas com inspirações vintage reforça a imagem de um look acessível, porém sofisticado.
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Uma publicação amplamente elogiada pelos internautas.
Nas outras fotos do carrossel, Bella Hadid compartilhou imagens com cavalos, ilustrando um lado mais pessoal de seu estilo visual. A publicação rapidamente recebeu inúmeras reações positivas. Muitos internautas expressaram sua admiração pela modelo, elogiando tanto sua naturalidade quanto sua elegância. Os comentários destacaram, em particular, a simplicidade de sua maquiagem e a harmonia geral das imagens.
Essa recepção calorosa confirma a influência de Bella Hadid nos mundos da moda e da beleza, onde cada uma de suas aparições gera grande interesse. Com maquiagem minimalista e um look pontuado por uma blusa de bolinhas super em alta, Bella Hadid reafirma sua atenção aos detalhes e sua influência no mundo da moda. Entre sua estética natural e universo visual coerente, ela continua a inspirar um público amplo, cativado por seu estilo que é ao mesmo tempo simples e sofisticado.