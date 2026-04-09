Em um vestido com estampa de cobra, esta atriz exibe sua silhueta no tapete vermelho.

A atriz americana Barbie Ferreira chamou a atenção na estreia de seu novo filme em Los Angeles. Para a ocasião, ela optou por um look que exemplificava a tendência do "method dressing", que consiste em adaptar o figurino ao universo do filme que está sendo promovido.

Um vestido com efeito de cobra que estrutura a silhueta.

No tapete vermelho, Barbie Ferreira usou um vestido curto com acabamento em estampa de cobra preta, estruturado por um laço frontal que lembrava um corset. Ajustado ao corpo, o vestido realçou sua silhueta, mantendo um visual elegante e contemporâneo. A escolha do tecido brilhante intensificou o impacto visual da produção, adicionando um toque de sofisticação ao conjunto.

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As bombas Illusion são uma referência ao filme.

A atriz completou o look com um par de sapatos transparentes com efeito ilusão, que lembravam respingos de vermelho. Esse detalhe remetia à atmosfera do filme de terror que ela estava ali para apresentar. Essa abordagem estilística faz parte de uma tendência crescente em Hollywood, onde celebridades usam a moda como uma extensão narrativa de seus projetos cinematográficos.

Um look de beleza minimalista e equilibrado.

Para o seu visual de beleza, Barbie Ferreira optou por uma maquiagem natural e luminosa, combinada com um penteado elegante e com o cabelo preso para trás. Essa escolha minimalista permitiu que o look fosse o destaque, realçando seus traços faciais. Algumas peças de joalheria discretas completaram o visual, confirmando o desejo de equilíbrio entre ousadia e sobriedade.

Um papel em um thriller de terror muito aguardado.

Neste novo filme, com estreia prevista para 10 de abril de 2026, Barbie Ferreira interpreta Margot, uma moderadora encarregada de monitorar conteúdo de vídeos online. Sua personagem se depara com imagens potencialmente ligadas a crimes reais, em um cenário inspirado no filme de 1978. O longa-metragem se enquadra no gênero suspense de terror, gênero que influencia diretamente a estética adotada pela atriz para sua promoção.

Uma presença de moda cada vez mais assertiva

Essa aparição acontece em um período agitado para Barbie Ferreira, que também foi vista recentemente no Oscar 2026. Naquela ocasião, ela usou um vestido corset azul cobalto de Zac Posen, com uma estrutura que incorporava diversos elementos de sustentação. Essa escolha estilística anterior já havia confirmado seu interesse por silhuetas estruturadas e peças com forte identidade visual.

Com esta última aparição no tapete vermelho, Barbie Ferreira confirma sua capacidade de combinar expressão estilística com estratégia promocional. Ao adotar os princípios do método de vestir, a atriz demonstra como a moda pode se tornar uma ferramenta de comunicação coerente com o universo de um filme, ao mesmo tempo que amplia sua presença na mídia.