Anne Hathaway retoma a icônica franja do filme "O Diabo Veste Prada".

Durante a turnê promocional de "O Diabo Veste Prada 2", Anne Hathaway chamou a atenção com um penteado que remetia a um dos looks mais memoráveis do primeiro filme. A atriz americana revisitou a icônica franja associada à sua personagem Andy Sachs, que se tornou um ícone de beleza desde 2006.

Um corte de cabelo que se tornou icônico no filme.

Anne Hathaway cativou uma geração com seu papel como Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada". Entre os elementos visuais associados à personagem, a franja reta usada com um rabo de cavalo estruturado tornou-se um dos penteados característicos do filme. Durante a promoção da sequência, a atriz apareceu com um penteado que lembrava esse visual agora icônico.

Essa escolha estilística ecoa o universo visual do filme, fortemente influenciado pela moda. O corte de cabelo de Andy Sachs reflete a evolução do personagem no filme, simbolizando sua gradual imersão nas indústrias de luxo e da mídia.

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O retorno de um ícone de beleza dos anos 2000

Desde o lançamento do primeiro filme, a franja característica de Andy Sachs tem sido frequentemente citada como um dos penteados que definiram os anos 2000. As tendências atuais mostram um interesse renovado em estilos inspirados nessa época, tanto na moda quanto na beleza. Diversos especialistas observam o retorno de cortes estruturados combinados com acabamentos mais naturais, refletindo uma mudança para estilos menos rígidos.

Um elemento visual central no universo do filme.

O filme "O Diabo Veste Prada" é reconhecido por sua influência na cultura popular e na percepção da indústria da moda. As transformações estilísticas da personagem principal contribuem para a narrativa, ilustrando as mudanças pessoais e profissionais pelas quais ela passa. O retorno desse elemento na promoção do segundo filme reforça a importância da continuidade visual na estratégia de comunicação da franquia.

O penteado de Anne Hathaway demonstra como certos estilos podem permanecer presentes no imaginário coletivo anos após sua aparição nas telas. Ao revisitar esse visual, a atriz ajuda a trazer de volta à tona um ícone de beleza associado a um dos filmes mais citados quando se fala em moda no cinema. Esse tipo de referência visual contribui para o interesse do público no lançamento do novo filme.