À beira-mar, a modelo americana Kelsey Calemine está revivendo a tendência do crochê.

Julia P.
@fatherkels / Instagram

A modelo americana Kelsey Calemine (@fatherkels) compartilhou uma nova foto que rapidamente chamou a atenção de seus seguidores no Instagram. Sentada à beira da água, ela posa em um cenário ensolarado que exibe uma estética minimalista, perfeitamente adequada à estação.

Crochê, um material que pode definir a estação.

Deitada em um píer de madeira, Kelsey Calemine (@fatherkels) veste um conjunto de crochê bege, um material que evoca imediatamente o verão e as férias. Combinado com óculos de sol, essa escolha de estilo cria um visual ao mesmo tempo natural e sofisticado.

O crochê, um clássico das últimas temporadas, continua a se consolidar como um material essencial com a chegada do clima mais quente. Apreciado por seu aspecto artesanal e textura leve, ele conquista pelo equilíbrio entre o estilo retrô e a modernidade. A peça de crochê usada por Kelsey Calemine (@fatherkels) ilustra perfeitamente essa tendência, com um corte impecável que valoriza a silhueta, mantendo um visual elegante. Esse tipo de peça tem tudo para se tornar um item indispensável no guarda-roupa de verão, tanto nas redes sociais quanto nas coleções de moda.

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Uma publicação compartilhada por kelsey (@fatherkels)

Uma publicação amplamente comentada

A foto rapidamente gerou inúmeras reações positivas. Internautas elogiaram "este visual luminoso", destacando a estética do crochê e a atmosfera veranil da imagem. Entre os comentários deixados na publicação, alguns já mencionaram "futura inspiração de moda para a temporada": "Tão elegante", escreveu um usuário. "O crochê é incrível", comentou outro. Outros enfatizaram a vibe veranil da foto: "Um look perfeito para o verão", comentou uma pessoa.

Kelsey Calemine (@fatherkels) causa sensação regularmente com suas fotos de praia, onde seu estilo veranil atrai todos os olhares. Com looks vibrantes, silhuetas fluidas e detalhes cuidadosamente escolhidos, ela personifica perfeitamente o espírito do verão. Seus cliques, muitas vezes banhados de sol, cativam com sua elegância natural e um ar chique e descontraído, confirmando seu status como um ícone essencial de inspiração para o verão.

Entre o cenário idílico e o estilo sofisticado, esta publicação de Kelsey Calemine (@fatherkels) confirma o crescente interesse por materiais naturais e silhuetas simples, particularmente populares com a chegada do verão. Com este look de crochê à beira-mar, ela oferece uma inspiração fashion que pode se tornar um clássico do verão.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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