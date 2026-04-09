Lisa Kudrow, a atriz de "Friends", revela por que se sentia como "a sexta".

Léa Michel
Extrait de la série « Friends »

Conhecida mundialmente por seu papel como Phoebe Buffay na série "Friends", Lisa Kudrow falou recentemente sobre um sentimento mais complexo em relação ao seu lugar no famoso elenco. Em entrevista ao The Independent , a atriz americana explicou que às vezes se sentia como "a sexta" integrante do grupo, apesar do sucesso global da série, que foi ao ar entre 1994 e 2004.

Uma liberdade artística inesperada

Lisa Kudrow revela que, durante os primeiros anos da série, poucas expectativas pareciam existir em relação à sua carreira. "Ninguém realmente se importava comigo", explica, acrescentando que algumas pessoas em seu círculo profissional se referiam a ela como "a sexta amiga". Uma percepção que, segundo ela, refletia uma falta de visão em relação às oportunidades que poderiam ter surgido para ela na época.

Embora essa situação possa ter parecido perturbadora, Lisa Kudrow acredita que também lhe deu certa liberdade em suas escolhas profissionais. A ausência de expectativas específicas permitiu que ela explorasse diferentes papéis no cinema e na televisão, paralelamente ao seu trabalho em "Friends".

Entre seus projetos nesse período, destacam-se vários filmes lançados na década de 1990, que contribuíram para diversificar sua carreira artística. Ela explica que foi somente após certos sucessos que a indústria começou a considerar mais propostas, principalmente no gênero da comédia romântica.

Um papel que se tornou icônico

Apesar dessa impressão inicial, a personagem Phoebe Buffay é hoje considerada uma das mais memoráveis da série. Lisa Kudrow chegou a ganhar o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia em 1998 por sua atuação.

Com seu humor único e personalidade peculiar, Phoebe Buffay contribuiu para a identidade de "Friends", ao lado dos outros cinco personagens principais interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Ao longo dos anos, a série se tornou um marco cultural internacional, transmitida em diversos países e ainda hoje amplamente assistida por meio de plataformas de streaming.

Uma carreira marcada por diversas escolhas.

Após "Friends", Lisa Kudrow seguiu uma carreira diversificada, alternando entre papéis na tela e projetos de roteiro ou produção. Ela participou notavelmente da criação de séries como "The Comeback" e "Web Therapy", explorando diferentes formatos narrativos.

Ao relembrar sua experiência na série "Friends", Lisa Kudrow lança luz sobre um aspecto por vezes negligenciado do sucesso na televisão. Por trás da imagem de uma série universalmente aclamada, a atriz discute uma trajetória marcada por incertezas, mas também por uma liberdade criativa que ajudou a moldar sua carreira. Mesmo hoje, sua interpretação de Phoebe Buffay permanece um dos elementos icônicos da série, confirmando o impacto duradouro desse papel na cultura popular.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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