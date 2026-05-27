No Egito, esta modelo britânica está causando sensação com seu visual casual.

A modelo e atriz britânica Rosie Huntington-Whiteley compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas durante uma viagem ao Egito. Nessa montagem ensolarada, ela exibiu um visual descontraído em tons neutros. Sua aparência discreta cativou imediatamente seus seguidores, que ficaram encantados com essa "elegância natural e veranil".

Um look casual em tons neutros.

Fiel ao seu estilo minimalista, Rosie Huntington-Whiteley optou por uma paleta monocromática em tons de bege, creme e branco-sujo. Ela combinou uma regata clara com calças brancas de pernas largas, criando uma silhueta confortável e refinada. Essa gama de tons neutros, particularmente em alta, exemplifica a estética do "luxo discreto", que prioriza a simplicidade e a qualidade dos materiais em vez da ostentação.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

A sofisticação deste look também reside nos acessórios cuidadosamente escolhidos. Um chapéu de palha de aba larga protege do sol e adiciona um toque boho chic, enquanto um par de óculos de sol grandes emoldura o rosto. Rosie Huntington-Whiteley completou o visual com uma bolsa a tiracolo e um lenço listrado delicadamente drapeado sobre o ombro. Nos pés, um par de botas de cano curto marrons com cadarço confere um toque mais despojado.

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Férias de sonho no Egito

Além do visual, Rosie Huntington-Whiteley também compartilhou uma viagem repleta de emoções com seus seguidores. "Alguns dias incríveis no Egito", escreveu ela, revelando que visitar as pirâmides de Gizé era um "sonho de infância". Ela também mencionou a descoberta dos extraordinários tesouros antigos em exibição no Grande Museu Egípcio, bem como um momento emocionante torcendo por um amigo próximo durante um evento esportivo, que ela descreveu como "inspirador".

Com este visual descontraído em tons neutros, Rosie Huntington-Whiteley exala uma elegância natural e discreta. Uma silhueta simples e confortável, perfeitamente adequada à atmosfera do deserto egípcio.