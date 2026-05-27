"Eles são adoráveis": Demi Lovato compartilha fotos com seu parceiro

A cantora e compositora americana Demi Lovato encantou seus seguidores ao celebrar um marco importante em sua vida pessoal. Na ocasião de seu primeiro aniversário de casamento, ela compartilhou uma doce sequência de fotos com seu marido, o músico Jutes, no Instagram, acompanhada de uma mensagem carinhosa. A publicação imediatamente gerou uma onda de reações afetuosas de seus fãs. "Eles são adoráveis", dizia um dos muitos comentários.

Uma mensagem de amor para o seu primeiro aniversário de casamento.

Em uma legenda emocionante, Demi Lovato celebrou "um ano de casamento com a pessoa que ela mais ama", a quem descreveu como seu "melhor amigo" e "ser humano favorito". Ela relembrou com emoção o dia do casamento, admitindo que não achava que pudesse amá-lo mais, antes de perceber, um ano depois, que seu amor só havia se fortalecido. "Este ano foi o melhor ano da minha vida", escreveu ela em uma declaração carinhosa.

Memórias ternas e compartilhadas

Além dos grandes momentos, era a conexão do dia a dia que Demi Lovato queria celebrar. Ela falou com nostalgia sobre os abraços matinais, as danças improvisadas, as noites em que saíam cedo para jantar juntos e as risadas até altas horas da madrugada, compartilhadas até as lágrimas rolarem. "São memórias que guardo com carinho e mal posso esperar para criar novas", acrescentou, pintando um retrato de um vínculo construído sobre leveza e compreensão.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato)

Uma recepção calorosa por parte dos internautas

Como era de se esperar, essa publicação rapidamente comoveu os fãs da artista. As fotos, em que o casal aparece junto e sorrindo, geraram uma enxurrada de mensagens carinhosas. "Eles são adoráveis", "Tão lindos juntos", comentaram muitos internautas, tocados por essa declaração pública de amor. Essa recepção calorosa demonstra o desejo do público de ver Demi Lovato feliz em sua vida pessoal.

Ao compartilhar esse momento de felicidade, Demi Lovato oferece aos seus seguidores um vislumbre sincero de seu crescimento pessoal. Uma terna declaração de amor, que nos lembra que os pequenos momentos do dia a dia são, muitas vezes, os mais preciosos.