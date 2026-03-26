"Ela parece uma boneca": Kylie Jenner chama a atenção com um look estruturado.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

A empresária e influenciadora americana Kylie Jenner voltou a gerar uma onda de reações online após publicar uma série de fotos exibindo um look estruturado com inspiração retrô. Compartilhadas no Instagram, as imagens rapidamente atraíram a atenção dos internautas, muitos dos quais comentaram sobre sua aparência e a coerência visual do ensaio fotográfico.

Uma silhueta retrô que provoca reações

Nesta nova série de imagens, Kylie Jenner aparece vestindo um top cropped rosa claro com design minimalista, caracterizado por alças finas e um acabamento delicadamente texturizado. O corte estruturado da peça acentua sua silhueta. O look como um todo evoca um estilo ao mesmo tempo clean e sofisticado, frequentemente associado a tendências retrô revisitadas na moda contemporânea.

Maquilhagem subtil para um look harmonioso

A maquiagem escolhida complementa sutilmente essa direção artística. Kylie Jenner exibe uma pele luminosa combinada com blush pêssego, cílios volumosos e um batom nude rosado com brilho. Essa escolha reforça o equilíbrio visual geral, privilegiando uma abordagem natural que realça seus traços sem sobrecarregar a composição.

O penteado complementa essa estética com um rabo de cavalo alto inspirado em tendências retrô, adornado com uma fita rosa. Esse detalhe acentua a coerência estilística do ensaio fotográfico e contribui para a imagem delicada evocada por diversos internautas.

Os internautas são conquistados por esse estilo.

Nos comentários da publicação de Kylie Jenner, vários destacaram o visual "particularmente impecável". Diversos seguidores compararam Kylie Jenner a "uma boneca", enfatizando o efeito visual criado pela combinação de maquiagem, penteado e roupa. A frase "ela parece uma boneca" apareceu repetidamente nos comentários.

Habituada a exibir diversos estilos visuais, Kylie Jenner continua a explorar várias influências estilísticas, oscilando entre o minimalismo contemporâneo e referências retrô. Este tipo de publicação confirma a importância das redes sociais na rápida disseminação de tendências, mas também na recepção imediata das escolhas criativas pelo público.

Ao combinar uma aparente simplicidade com detalhes cuidadosamente elaborados, esse tipo de look ilustra como a moda contemporânea brinca com os códigos do passado para oferecer novas interpretações visuais. A publicação de Kylie Jenner também demonstra a capacidade das figuras públicas de influenciar as preferências estéticas, oferecendo estilos facilmente identificáveis e amplamente compartilhados online.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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