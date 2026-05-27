Essa cantora plus size causou sensação com um vestido original no tapete vermelho.

No tapete vermelho do American Music Awards de 2026, a cantora, compositora, produtora e artista americana de ascendência albanesa-macedônia, Bebe Rexha, certamente chamou a atenção. Seu look preto, adornado com cintos e fivelas metálicas, tornou-se um dos assuntos mais comentados da noite.

Bebe Rexha aposta em couro e cintos no AMA de 2026.

Foi na 52ª cerimônia do American Music Awards, realizada em 25 de maio de 2026, na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, que Bebe Rexha fez uma aparição marcante. A cantora de "I'm Good" desfilou pelo tapete azul do evento com um conjunto todo preto, feito inteiramente de couro e metal.

Bebe Rexha usou um top corset preto decotado com alças largas, fechado com pequenos fechos prateados, combinado com uma saia assimétrica com uma fenda bem alta. Bem diferente dos vestidos fluidos e românticos vistos em outras delegações, ela optou por uma silhueta rock and roll e assertiva, indo contra os códigos habituais das cerimônias.

Um look coberto de cachos que fez os fãs contarem

O grande destaque do look eram os inúmeros cintos. A saia era coberta por tiras sobrepostas, fivelas enormes, fitas penduradas, franjas e painéis plissados, complementada por uma longa cauda na parte de trás. Na cintura, uma placa de prata ornamentada, com um motivo central que lembrava uma caveira, adicionava um toque metálico extra.

A quantidade de cintos era tão impressionante que os internautas transformaram isso em uma brincadeira. No Reddit, alguns se divertiram contando-os, com um sugerindo sete, outro seis, enquanto um terceiro comparou o look a uma fantasia de videogame. Enquanto isso, a MTV elogiou o visual de Bebe Rexha em sua conta oficial X (antiga Twitter).

Acessórios projetados até o menor detalhe

Bebe Rexha levou o tema metálico até aos sapatos. Ela usou sandálias Vicini de bico aberto adornadas com um escorpião cravejado de cristais que se estendia por todo o peito do pé. Uma escolha que complementou perfeitamente a vibe rock do look.

Para os toques finais, ela optou por meias arrastão pretas, joias prateadas em camadas — colares, anéis e pulseiras —, maquiagem esfumada intensa e cabelo loiro curto com ondas que simulam o efeito molhado. Uma coerência estilística da cabeça aos pés, fiel à sua era musical atual, apelidada de "Dirty Blonde".

Uma artista que defende a inclusão e o amor próprio.

Além de sua beleza, Bebe Rexha se consolidou ao longo dos anos como uma voz poderosa em defesa da positividade corporal e da inclusão. Em 2019, ela denunciou publicamente os estilistas que se recusaram a vesti-la para o Grammy, alegando que ela estava "gorda demais". Na sequência, defendeu todas as mulheres afetadas por esses padrões restritivos, lembrando a todos que a beleza não tem tamanho.

Esse compromisso jamais vacilou. Bebe Rexha sempre defendeu uma moda mais inclusiva e reiterou que a beleza não se define por um único tipo de corpo. Cada uma de suas aparições no tapete vermelho, como as do AMA, reforça essa mensagem: aceite seu corpo e seu estilo sem inseguranças.

Uma noite marcada pela audácia.

A escolha de Bebe Rexha refletiu uma das principais tendências da temporada: o contraste entre o romantismo "suave" e uma estética "sombria" e "rebelde". Várias estrelas também apostaram no couro e no metal, mas poucas foram tão longe na quantidade de acessórios. A cerimônia, apresentada pela rapper americana Queen Latifah, foi dominada em termos de indicações por Taylor Swift, que liderou com oito. Em termos de estilo, no entanto, Bebe Rexha sem dúvida capturou uma parte significativa da atenção.

Com seu look todo preto adornado com cintos, Bebe Rexha provou mais uma vez que não tem medo de arriscar. Entre seu visual inspirado no rock, os acessórios e a mensagem de autoaceitação, ela transformou uma simples caminhada pelo tapete vermelho em um dos pontos altos da noite, dando aos fãs muito o que comentar e analisar por horas.