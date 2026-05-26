"Que beleza!" Esta atriz espanhola causa sensação com um vestido bordado com miçangas.

A atriz espanhola Begoña Vargas fez uma aparição deslumbrante no Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio). Para a cerimônia de encerramento, ela desfilou no tapete vermelho com um suntuoso vestido bordado, combinando a elegância da velha Hollywood com um toque moderno. Sua silhueta imediatamente cativou os internautas, muitos dos quais elogiaram seu look: "Tão linda", "Espetacular", foram alguns dos comentários.

Um vestido bordado com miçangas inspirado na era de ouro de Hollywood.

A peça central deste look, o vestido usado por Begoña Vargas, distingue-se pelo seu meticuloso trabalho de miçangas, distribuído por todo o tecido. Feito sob medida por uma renomada casa de moda italiana, apresenta um decote profundo e uma silhueta fluida, num estilo retrô decididamente chique. Uma camada inferior em tom nude proporciona um sutil efeito de véu, enquanto o visual geral evoca a elegância atemporal das estrelas de Hollywood de outrora. Uma escolha que é ao mesmo tempo nostálgica e contemporânea, executada com perfeição.

Detalhes refinados e acessórios preciosos

Além dos bordados, o vestido é adornado com delicados franzidos pretos que estruturam a silhueta e adicionam um toque de textura. Para complementar esta peça já de design intrincado, Begoña Vargas optou por acessórios discretos, porém preciosos: joias cravejadas de diamantes e um par de stilettos pretos que realçam a elegância do look. Para a beleza, ela escolheu uma maquiagem natural, combinada com ondas suaves e soltas, permitindo que o vestido fosse o protagonista.

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Uma aparência elogiada pelos internautas

Como era de se esperar, a publicação compartilhada pela atriz nas redes sociais rapidamente gerou uma onda de reações entusiasmadas. "Espetacular ", "De tirar o fôlego", "Magnífica" : os elogios foram inúmeros, demonstrando o impacto de sua aparição. Essa calorosa recepção confirma o crescente status de Begoña Vargas, que se consolida gradualmente como uma das estrelas em ascensão do cinema espanhol e da moda nos tapetes vermelhos.

Com este vestido bordado inspirado na era de ouro de Hollywood, Begoña Vargas fez uma das aparições mais elegantes na cerimônia de encerramento do Festival de Cinema de Cannes de 2026.