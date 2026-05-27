No tapete vermelho, a atriz Teyana Taylor optou por um vestido roxo escultural.

A cantora, compositora e atriz americana Teyana Taylor fez uma aparição marcante no tapete vermelho do American Music Awards, realizado em 25 de maio de 2026, em Las Vegas. Para este prestigioso evento, ela escolheu um vestido roxo com estrutura escultural. Seu visual minimalista, porém teatral, imediatamente chamou a atenção e consolidou seu status como ícone da moda.

Um vestido roxo com uma estrutura escultural.

A peça central deste look, o vestido, distingue-se antes de mais nada pela sua cor: um roxo profundo e intenso que confere ao conjunto um ar régio e luxuoso. Sem alças, revela um corpete estruturado, semelhante a um espartilho, que cria uma silhueta arquitetônica. O roxo, uma cor simultaneamente elegante e assertiva, contrasta fortemente com os clássicos pretos e tons nude frequentemente escolhidos para o tapete vermelho.

Detalhes e uma capa a condizer

Além da cor, o vestido se destaca graças a diversos detalhes de design. Recortes laterais adicionam dinamismo à silhueta, enquanto uma fenda alta traz movimento e um toque de modernidade ao visual. Para completar o look, Teyana Taylor adicionou uma capa combinando, drapeada sobre os braços, que confere uma dimensão dramática e sofisticada ao conjunto. Um par de scarpins e uma maquiagem marcante finalizaram a produção, em um estilo refinado e teatral ao mesmo tempo.

Uma participação memorável no American Music Awards.

Essa aparição no tapete vermelho fez parte do American Music Awards, uma das cerimônias mais assistidas da indústria musical, que reúne diversas personalidades do mundo da música e do entretenimento a cada ano. Teyana Taylor demonstrou mais uma vez seu impecável senso de estilo. Seu vestido roxo foi, sem dúvida, um dos looks mais comentados da noite.

Com este vestido roxo de construção escultural, Teyana Taylor fez uma das aparições mais marcantes do American Music Awards de 2026. Uma demonstração de como a riqueza da cor se une a uma silhueta resolutamente arquitetônica.