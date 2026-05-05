A modelo Heidi Klum está cativando o mundo com este vestido escultural.

Fabienne Ba.
@heidiklum / Instagram

Havia vestidos, criações de alta costura e joias espetaculares. E então havia Heidi Klum, que não era mais Heidi Klum, mas uma estátua de mármore grego que ganhara vida nos degraus do Metropolitan Museum of Art. Um momento de "outra dimensão".

A Rainha do Halloween marca presença no Met Gala.

A modelo, personalidade da televisão e atriz germano-americana Heidi Klum é conhecida por suas espetaculares fantasias de Halloween — todos os anos, suas transformações viralizam. Para o Met Gala de 2026 e seu tema "Arte em Fantasia", ela aplicou a mesma filosofia: entregar-se completamente, sem meio-termo, e transformar seu corpo em uma verdadeira obra de arte.

A criação foi de Mike Marino, maquiador vencedor do Oscar e colaborador frequente de Heidi Klum em suas fantasias de Halloween. "Ele transformou o tecido em escultura, manipulando látex e elastano com extraordinária precisão para imitar a quietude, a delicadeza e a ilusão do mármore esculpido", explicou Heidi Klum no Instagram.

Uma escultura grega trazida de volta à vida.

O visual foi inspirado em esculturas clássicas como a "Virgem Vestal Velada" de Raffaele Monti. Coberta da cabeça aos pés com látex e tinta corporal cinza-giz imitando mármore patinado, Heidi Klum usava um "vestido" drapeado, uma coroa de flores e sandálias — completando uma fantasia greco-antiga perfeitamente coerente. Próteses faciais criaram a ilusão de um véu de pedra cobrindo seu rosto, e uma coroa de flores completou essa aparência de deusa de museu.

Irreconhecível, e esse era o objetivo.

Nas redes sociais, a reação foi imediata e unânime. Fãs comentaram no X (antigo Twitter) em resposta a uma publicação da Variety: "ARTE. Ela captou a mensagem." Um comentário viral resumiu tudo perfeitamente: "Reconheço a Heidi Klum com próteses melhor do que reconheço a Heidi Klum de verdade." Outros simplesmente escreveram: "Ela é a única que realmente entendeu o tema" ou "Uma escultura em movimento? Ok. Isso é ARTE."

No Instagram, Heidi Klum comentou com entusiasmo sobre seu próprio look: "Eu amo moda, amo arte e amo especialmente quando as duas se encontram." Uma declaração que resumiu melhor do que qualquer crítica o espírito com que ela encarou o Met Gala de 2026 — não como uma "aparição de estrela", mas como uma performance artística completa.

Tom Kaulitz, vítima da Medusa

Seu marido, o multi-instrumentista e compositor alemão Tom Kaulitz, a acompanhou no tapete vermelho — vestido como uma das vítimas de Medusa: uma figura de pedra. Isso foi uma referência à sua fantasia de Halloween de 2025, na qual Heidi Klum se transformou em Medusa com próteses de pele escamosa, cobras animatrônicas no cabelo e lentes de contato verde-limão. A conexão narrativa entre a mitologia grega e o mármore foi, assim, concluída.

Resumindo, Heidi Klum transformou o Met Gala em um museu vivo. Ela é a única que encara cada tapete vermelho como uma performance de transformação completa. E naquela noite, ela foi verdadeiramente a única que se tornou — de verdade — uma obra de arte.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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