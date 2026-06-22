"Eu sabia quem ele era": a revelação de Ester Expósito sobre Kylian Mbappé intriga os fãs.

Premiada no Festival de Televisão de Monte-Carlo, Ester Expósito concedeu uma entrevista na qual uma revelação em particular chamou a atenção de todos. Questionada pelo veículo de comunicação Legend sobre Kylian Mbappé, cujo nome tem sido associado ao dela nos últimos meses, a atriz espanhola deixou escapar uma frase curta – “Eu sabia quem ele era” – que imediatamente intrigou seus fãs.

Uma breve referência a Kylian Mbappé

Desde o início do ano, o nome de Ester Expósito tem sido frequentemente associado ao do jogador de futebol francês, tendo os dois sido vistos juntos em diversas ocasiões. Nenhum dos dois, contudo, comentou publicamente a natureza dessa ligação. Fiel à sua discrição, Ester Expósito abordou o assunto brevemente, limitando-se a reconhecer quem ele é — algo óbvio, considerando a fama internacional do atleta. Ester Expósito também reiterou seu desejo de proteger sua privacidade, afirmando que não quer que essa atenção da mídia ofusque sua carreira.

"Não sei nada sobre futebol."

Para além dessa alusão, foi sobretudo a sua relação com o futebol que deixou uma impressão duradoura. "Não sei nada de futebol! Só fui a um estádio umas poucas vezes na vida. Em casa, ninguém via jogos na televisão", confessou ao Le Parisien . E isto, apesar do fervor em torno do desporto em Espanha: "Embora Espanha seja um grande país do futebol, eu não tenho essa cultura", explicou.

Um paradoxo com seu novo filme

Essa confissão é ainda mais "deliciosa" por vir em um momento específico de sua carreira. Ester Expósito acaba de terminar as filmagens de "Baton", seu primeiro filme em inglês, rodado nos Estados Unidos, cuja trama gira em torno de um jogador de futebol. "É um mundo que estou descobrindo, e com este filme, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, estou começando a me interessar por ele", explica, divertida com a coincidência.

Uma atriz em ascensão

Em Monte Carlo, Ester Expósito recebeu a Ninfa de Ouro de Melhor Revelação Internacional, um prêmio por sua já impressionante carreira. Alçada à fama internacional pela série "Elite" em 2018, quando tinha apenas 18 anos, ela desde então tem se dedicado a inúmeros projetos para evitar ser estereotipada. Em breve, poderá ser vista no thriller "Enfrentados: Marfil", bem como em "Dante", que estreou recentemente no Festival de Cinema de Tribeca.

Entre revelações ponderadas sobre sua vida privada e uma admissão sincera de seu desconhecimento de futebol, Ester Expósito confirma sua natureza discreta, determinada a manter o foco em sua carreira. Uma coisa é certa: com seus projetos internacionais, a atriz e modelo espanhola continuará a ser notícia, principalmente por seu talento.