Em trajes de praia, Elizabeth Hurley sinaliza o retorno de uma tendência de verão.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou no Instagram um look de praia que traz de volta uma tendência de verão muito prática: a saia - ou pareô - usada sobre um biquíni.

A saia de praia, uma tendência de verão

Na foto, Elizabeth Hurley posa de costas para uma parede, em frente a alguns vasos de palmeiras. Sobre seu conjunto de praia preto, ela usa calças leves e fluidas, amarradas na cintura e com fendas laterais altas, criando a ilusão de uma saia envelope. O efeito arejado e elegante transforma um look de praia simples em um visual realmente estiloso. Esta peça, criada para ser usada sobre um biquíni, certamente será um dos itens indispensáveis da estação.

Uma peça com sua própria marca.

Essa escolha não foi por acaso. O look de Elizabeth Hurley é, na verdade, da sua própria marca de moda praia, lançada há cerca de vinte anos. Designer e musa, Elizabeth Hurley exibe regularmente suas criações em sua conta do Instagram, confirmando seu status como uma figura de destaque na moda praia. Ela exerce seu papel de empreendedora com a mesma naturalidade com que desfila no tapete vermelho.

Com este look, Elizabeth Hurley prova mais uma vez que domina os códigos da moda de verão. Ao resgatar a saia usada sobre o biquíni, ela sinaliza o retorno de uma tendência tão chique quanto prática. Com certeza, inspirará quem busca ideias de looks para as férias de verão.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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