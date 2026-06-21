Em trajes de praia, Elizabeth Hurley sinaliza o retorno de uma tendência de verão.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou no Instagram um look de praia que traz de volta uma tendência de verão muito prática: a saia - ou pareô - usada sobre um biquíni.

A saia de praia, uma tendência de verão

Na foto, Elizabeth Hurley posa de costas para uma parede, em frente a alguns vasos de palmeiras. Sobre seu conjunto de praia preto, ela usa calças leves e fluidas, amarradas na cintura e com fendas laterais altas, criando a ilusão de uma saia envelope. O efeito arejado e elegante transforma um look de praia simples em um visual realmente estiloso. Esta peça, criada para ser usada sobre um biquíni, certamente será um dos itens indispensáveis da estação.

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Uma peça com sua própria marca.

Essa escolha não foi por acaso. O look de Elizabeth Hurley é, na verdade, da sua própria marca de moda praia, lançada há cerca de vinte anos. Designer e musa, Elizabeth Hurley exibe regularmente suas criações em sua conta do Instagram, confirmando seu status como uma figura de destaque na moda praia. Ela exerce seu papel de empreendedora com a mesma naturalidade com que desfila no tapete vermelho.

Com este look, Elizabeth Hurley prova mais uma vez que domina os códigos da moda de verão. Ao resgatar a saia usada sobre o biquíni, ela sinaliza o retorno de uma tendência tão chique quanto prática. Com certeza, inspirará quem busca ideias de looks para as férias de verão.