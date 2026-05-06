Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, fascina com suas fotos.

A modelo e atriz americana Kaia Gerber não precisa de um cenário espetacular para chamar a atenção. Sua mais recente sequência de fotos no Instagram — algumas imagens com um elegante look branco — foi suficiente para gerar uma nova onda de admiração entre seus 10 milhões de seguidores.

Uma selfie "natural" no espelho

A sequência de fotos compartilhada por Kaia Gerber mostra a modelo vestindo uma regata branca, estilizada como um top cropped ombro a ombro, em tecido leve, combinada com uma calça da mesma cor com amarração lateral — uma dupla minimalista e refinada. Sua pose permanece natural: uma selfie em frente ao espelho, levemente de perfil, com o cabelo preso em um coque frouxo, algumas mechas emoldurando o rosto. Nada dramático ou artificial — e é justamente isso que torna essa imagem tão impactante.

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O branco monocromático como assinatura do momento

Este look totalmente branco faz parte de uma consistência estilística que Kaia Gerber vem cultivando há várias temporadas: peças simples e tecidos leves. A modelo é frequentemente citada entre as personalidades que melhor personificam o minimalismo contemporâneo — essa maneira de se vestir sem nunca parecer que está se esforçando. Em 2026, o branco é uma das cores dominantes em seu guarda-roupa digital.

Os fãs continuam tão cativados como sempre.

Os comentários na publicação refletem uma admiração constante e genuína. Reações entusiasmadas surgiram, destacando a beleza natural e o estilo descomplicado de Kaia Gerber, mesmo em suas postagens mais simples. Com 10 milhões de seguidores no Instagram, cada uma de suas publicações rapidamente se torna um momento fashion — até mesmo as mais casuais.

O legado de Crawford, sem jamais ser sua sombra.

Kaia Gerber é filha da supermodelo americana Cindy Crawford e do empresário americano Rande Gerber – e embora a semelhança com a mãe seja impressionante, ela construiu ao longo dos anos uma identidade visual e profissional totalmente própria. Ela desfila para as maiores grifes de moda, atua em produções teatrais e cinematográficas e se destaca com uma presença no Instagram que mescla moda, vida pessoal e cultura.

Uma atriz e modelo em ascensão.

Fora do mundo da moda, Kaia Gerber está se preparando para o lançamento de "Mother Mary", um thriller psicológico ao lado da atriz americana Anne Hathaway, da atriz britânica Michaela Coel e da atriz americana Hunter Schafer. Este projeto confirma sua crescente presença além das passarelas — e que cada postagem no Instagram, mesmo a mais casual, contribui para o retrato de uma personalidade multifacetada em constante evolução.

Uma blusa branca, uma selfie no espelho, dez milhões de seguidores a caminho – Kaia Gerber prova mais uma vez que as imagens mais simples são, por vezes, as mais poderosas. A modelo e atriz americana, filha de Cindy Crawford, há muito deixou de ser "a filha de" e simplesmente se tornou ela mesma.