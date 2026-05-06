Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, fascina com suas fotos.

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

A modelo e atriz americana Kaia Gerber não precisa de um cenário espetacular para chamar a atenção. Sua mais recente sequência de fotos no Instagram — algumas imagens com um elegante look branco — foi suficiente para gerar uma nova onda de admiração entre seus 10 milhões de seguidores.

Uma selfie "natural" no espelho

A sequência de fotos compartilhada por Kaia Gerber mostra a modelo vestindo uma regata branca, estilizada como um top cropped ombro a ombro, em tecido leve, combinada com uma calça da mesma cor com amarração lateral — uma dupla minimalista e refinada. Sua pose permanece natural: uma selfie em frente ao espelho, levemente de perfil, com o cabelo preso em um coque frouxo, algumas mechas emoldurando o rosto. Nada dramático ou artificial — e é justamente isso que torna essa imagem tão impactante.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Kaia (@kaiagerber)

O branco monocromático como assinatura do momento

Este look totalmente branco faz parte de uma consistência estilística que Kaia Gerber vem cultivando há várias temporadas: peças simples e tecidos leves. A modelo é frequentemente citada entre as personalidades que melhor personificam o minimalismo contemporâneo — essa maneira de se vestir sem nunca parecer que está se esforçando. Em 2026, o branco é uma das cores dominantes em seu guarda-roupa digital.

Os fãs continuam tão cativados como sempre.

Os comentários na publicação refletem uma admiração constante e genuína. Reações entusiasmadas surgiram, destacando a beleza natural e o estilo descomplicado de Kaia Gerber, mesmo em suas postagens mais simples. Com 10 milhões de seguidores no Instagram, cada uma de suas publicações rapidamente se torna um momento fashion — até mesmo as mais casuais.

O legado de Crawford, sem jamais ser sua sombra.

Kaia Gerber é filha da supermodelo americana Cindy Crawford e do empresário americano Rande Gerber – e embora a semelhança com a mãe seja impressionante, ela construiu ao longo dos anos uma identidade visual e profissional totalmente própria. Ela desfila para as maiores grifes de moda, atua em produções teatrais e cinematográficas e se destaca com uma presença no Instagram que mescla moda, vida pessoal e cultura.

Uma atriz e modelo em ascensão.

Fora do mundo da moda, Kaia Gerber está se preparando para o lançamento de "Mother Mary", um thriller psicológico ao lado da atriz americana Anne Hathaway, da atriz britânica Michaela Coel e da atriz americana Hunter Schafer. Este projeto confirma sua crescente presença além das passarelas — e que cada postagem no Instagram, mesmo a mais casual, contribui para o retrato de uma personalidade multifacetada em constante evolução.

Uma blusa branca, uma selfie no espelho, dez milhões de seguidores a caminho – Kaia Gerber prova mais uma vez que as imagens mais simples são, por vezes, as mais poderosas. A modelo e atriz americana, filha de Cindy Crawford, há muito deixou de ser "a filha de" e simplesmente se tornou ela mesma.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
A modelo Heidi Klum está cativando o mundo com este vestido escultural.
Article suivant
"Que semelhança!": A modelo Adriana Lima compartilha foto com suas filhas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Que semelhança!": A modelo Adriana Lima compartilha foto com suas filhas.

A modelo brasileira Adriana Lima está sob os holofotes há mais de 25 anos. Desta vez, ela compartilhou...

A modelo Heidi Klum está cativando o mundo com este vestido escultural.

Havia vestidos, criações de alta costura e joias espetaculares. E então havia Heidi Klum, que não era mais...

Irina Shayk causa sensação com uma criação composta exclusivamente de relógios e joias.

A criação usada pela modelo russa Irina Shayk no Met Gala 2026, na noite de 4 para 5...

Um vestido de ferro: a ousadia fashion de Kim Kardashian intriga tanto quanto fascina.

Kim Kardashian nunca faz nada pela metade no Met Gala — e a edição de 2026 não foi...

Blake Lively deslumbra com um vestido espetacular de 4 metros no Met Gala.

A atriz e modelo americana Blake Lively não comparecia ao Met Gala desde 2022. Quando reapareceu nos degraus...

Beyoncé faz um retorno espetacular com um "vestido esqueleto" de diamantes.

Dez anos de ausência no Met Gala, e um retorno que valeu a pena toda a espera. Na...