"Tenho 60% de perda auditiva em um ouvido": a revelação inesperada de Olivia Rodrigo

A cantora, compositora, musicista e atriz americana Olivia Rodrigo surpreendeu seus fãs em uma entrevista recente. Ela revelou que tem 60% de perda auditiva no ouvido esquerdo, um fato que compartilhou de forma bem-humorada para coincidir com o lançamento de seu novo álbum.

Uma "pergunta provocativa" que revela uma verdadeira confiança.

Foi na rádio KISS FM UK que Olivia Rodrigo compartilhou essa revelação. Ela era convidada dos apresentadores Tyler West e Chloe Burrows para falar sobre seu aguardado terceiro álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". A entrevista , inicialmente focada em seu novo projeto musical, tomou um rumo mais pessoal quando uma das faixas do álbum, intitulada "What's Wrong with Me?", foi mencionada.

Foi essa música que inspirou uma pergunta bem-humorada de Tyler West, um dos apresentadores. "O que há de errado com você?", perguntou ele à cantora, rindo. Em vez de se esquivar da pergunta, Olivia Rodrigo aproveitou a oportunidade para falar sobre um aspecto muito pessoal de sua vida. "Na verdade, há muitas coisas erradas comigo", começou ela, em tom de brincadeira. Antes de revelar algo que poucos de seus fãs sabiam.

"60% de surdez" no ouvido esquerdo

“Na verdade, sou 60% surda do ouvido esquerdo. Então, se você se sentasse deste lado [ela aponta para a orelha esquerda] e tentasse me contar um segredo, eu não conseguiria entender nada”, explicou ela aos apresentadores. E acrescentou, com um toque de malícia: “Então, se você quiser me contar um segredo, vá até a minha orelha direita”. Uma revelação que Chloe Burrows, visivelmente surpresa, percebeu imediatamente: “Isso é incrível, porque você é cantora e sempre usa fones de ouvido. Que loucura!”

Surdez parcial descoberta no jardim de infância.

Olivia Rodrigo só descobriu essa peculiaridade mais tarde na vida. Foi durante um teste de audição no jardim de infância que ela soube da notícia. A cantora já havia mencionado essa revelação em uma entrevista de dezembro de 2023 para o The Hollywood Reporter. "É bem incomum. Sou parcialmente surda do ouvido esquerdo. Nunca soube até o jardim de infância, quando fazem esses testes em todas as crianças. E me disseram: 'Ah, você tem um pouco de dificuldade para ouvir'", contou na época. Essa descoberta precoce nunca a impediu de perseguir suas ambições artísticas.

Uma anedota compartilhada com sua amiga fotógrafa.

Para falar sobre essa particularidade, Olivia Rodrigo também compartilhou uma anedota em 2023 sobre uma de suas amigas próximas. "Uma das minhas amigas é uma fotógrafa incrível, Petra Collins, e ela tem muita dificuldade para enxergar. Então, a gente sempre brinca que eu faço música porque não ouço bem, e ela tira fotos porque não enxerga bem", confidenciou. Um comentário bem-humorado que ilustra como Olivia Rodrigo aprendeu a conviver com sua diferença — transformando-a, inclusive, em fonte de inspiração.

Um tema raramente abordado pelos artistas.

A sinceridade de Olivia Rodrigo sobre este assunto é ainda mais notável, visto que a questão da perda auditiva parcial permanece relativamente pouco discutida por artistas, principalmente na indústria musical. Para uma cantora que passa a maior parte dos seus dias em estúdio, no palco ou com fones de ouvido, falar abertamente sobre perda auditiva é uma raridade. Ao optar por mencionar o assunto publicamente, e com tanta franqueza, Olivia Rodrigo está ajudando a quebrar o silêncio em torno de uma realidade que afeta um número significativo de pessoas em todo o mundo.

Em algumas frases bem-humoradas, Olivia Rodrigo fez muito mais do que promover seu novo álbum. Ela compartilhou um pedaço de sua vida, falando sobre a surdez parcial que reconhece publicamente. Essa revelação prova, se é que era preciso provar, que as maiores vozes do pop nem sempre são quem você espera — e que é possível transformar uma característica pessoal em uma força criativa.