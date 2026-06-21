Millie Bobby Brown fala abertamente sobre a adoção que mudou sua vida com Jake Bongiovi.

A atriz, produtora e empresária britânica Millie Bobby Brown concordou em compartilhar um aspecto mais íntimo de sua vida. Recentemente, ela relembrou sua experiência de adoção, que considera a realização de um sonho de infância, ao lado de seu marido, o modelo e ator americano Jake Bongiovi.

Uma rara declaração pública sobre sua vida familiar.

Conhecida por seu papel como Eleven na série de sucesso "Stranger Things" e por suas atuações em "Enola Holmes", Millie Bobby Brown aproveitou uma aparição na mídia para compartilhar alguns detalhes pessoais. Ela falou no programa "Not Gonna Lie ", apresentado por Kylie Kelce. Durante a entrevista, ela discutiu abertamente a chegada de sua filha e os planos que ela e o marido têm para o futuro da família. Essa foi uma rara exceção à discrição habitual do casal, que preza bastante pela privacidade.

Adoção, um sonho de infância

Um dos pontos altos da entrevista foi o relato de sua jornada rumo à adoção. Millie Bobby Brown explicou que essa decisão nasceu de um sonho de infância, acalentado desde a mais tenra idade. "Eu sempre, sempre quis adotar", confidenciou a Kylie Kelce. A jovem falou com emoção sobre suas memórias de infância: "Sempre fez parte dos meus sonhos de infância. Toda vez que eu estava em casa, por volta dos cinco ou seis anos, meus pais diziam: 'Você tem suas bonecas'. Todas elas eram adotadas. Eu nunca tive nenhuma. E nunca fingi estar grávida." Esse depoimento diz muito sobre a natureza profundamente pessoal de sua escolha.

A chegada da filha deles no verão de 2025.

Foi durante o verão de 2025 que Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi deram as boas-vindas à sua filha. Um marco importante na vida do jovem casal, que havia se casado apenas alguns meses antes. A chegada da criança, celebrada discretamente, marcou uma virada para a estrela que, com apenas alguns anos de idade, está vivenciando eventos da vida geralmente reservados para mulheres "mais velhas": uma carreira internacional, casamento e maternidade. É uma trajetória única que ela abraça completamente, fazendo escolhas que refletem quem ela é.

O desejo de um dia gerar um filho.

Embora Millie Bobby Brown tenha realizado seu primeiro sonho por meio da adoção, ela não descartou a possibilidade de um dia ter filhos biológicos. Durante a entrevista, a atriz explicou que aumentar a família continua em seus planos, sem abandonar a escolha da adoção. "Não é que eu não queira. Espero que aconteça algum dia", confidenciou. Antes de acrescentar uma declaração particularmente marcante: "Adoção é amor, adoção é para sempre". Uma forma de lembrar a todos que os dois caminhos não são mutuamente exclusivos, mas podem, pelo contrário, coexistir na mesma jornada familiar.

Um projeto que está em desenvolvimento há muito tempo.

A chegada da filha do casal não foi uma decisão impulsiva. Millie Bobby Brown explicou que fez uma extensa pesquisa antes de embarcar nessa aventura com Jake Bongiovi. A atriz se baseou principalmente em seus estudos de serviço social, que cursou paralelamente à carreira de atriz. "Eu adorava a parte sobre adoção nos meus cursos de serviço social; era muito importante e significativa. Também aprendi o que isso envolvia conversando com mães biológicas e lendo bastante sobre suas experiências", explicou.

A atriz também enfatizou que a adoção foi uma decisão totalmente compartilhada com seu marido, Jake Bongiovi. "Meu marido e eu dedicamos um tempo para refletir sobre essa história e o que essa jornada representa. E então, decidimos seguir em frente", confidenciou ela.

Ao compartilhar sua experiência de adoção com rara sinceridade, Millie Bobby Brown oferece um testemunho pessoal que transcende a mera cobertura da mídia. Um testemunho que nos lembra, como ela tão apropriadamente resume, que "adoção é amor, adoção é para sempre".