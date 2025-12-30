"Já beijei garotas": a revelação de Kate Winslet que está causando polêmica.

A atriz e produtora britânica Kate Winslet recentemente ganhou as manchetes com uma revelação sobre suas primeiras experiências românticas, que repercutiu amplamente no público e reacendeu as discussões sobre a fluidez das experiências românticas na adolescência.

"Já beijei garotas": confissão da atriz

Convidada para o podcast " Team Deakins ", Kate Winslet revisitou seu primeiro grande papel no cinema em "Almas Gêmeas" (Heavenly Creatures), lançado em 1994. Ela interpretou Juliet Hulme, uma adolescente envolvida em um laço trágico e intenso com Pauline Parker, interpretada por Melanie Lynskey. Durante a entrevista, a atriz explicou que algumas de suas próprias experiências a ajudaram a compreender a intensidade da conexão entre essas duas jovens.

Ela revelou que, durante a adolescência, algumas de suas primeiras experiências íntimas foram com mulheres, assim como com homens. Explicou que havia "beijado algumas meninas" e "alguns meninos", enfatizando que não tinha uma preferência definida "na época", mas que acima de tudo era "muito curiosa e sensível à força das conexões emocionais".

Uma forma de compreender melhor "Criaturas Celestiais"

Ao falar sobre esse passado, Kate Winslet explica que compreendeu profundamente a natureza intensa, por vezes obsessiva, do vínculo entre as duas adolescentes em "Almas Gêmeas". Ela diz que foi imediatamente atraída para o "vórtice" emocional dessa história, ao mesmo tempo que se lembrava da trágica espiral descendente da dupla na vida real, que culminou no assassinato da mãe de Pauline, convencida de que ela as impedia de ficarem juntas.

A atriz esclarece que, obviamente, não se identificava com o ato criminoso, mas que compreendia muito bem o quanto a mente de um jovem pode ser influenciada e moldada por uma figura central em sua vida. Essa revelação lança uma luz mais íntima sobre como ela abordou esse papel, agora considerado um ponto de virada em sua carreira.

Essas palavras fazem parte de uma jornada marcada por julgamentos.

Esta declaração surge num momento em que Kate Winslet se manifesta cada vez mais abertamente sobre as suas experiências pessoais. Ela já relatou como enfrentou comentários dolorosos sobre o seu corpo ainda muito jovem, com alguns a aconselharem a limitar-se a "papéis de gorda". Ela também falou, com muita emoção, sobre o assédio moral que sofreu durante as filmagens de "Titanic".

Ao compartilhar suas primeiras experiências íntimas com tanta simplicidade hoje em dia, ela ajuda a normalizar o fato de que a adolescência é frequentemente um período de questionamentos, experimentações e descobertas, sem que seja necessário confinar tudo a categorias rígidas.

Uma ressonância particular para o público

Essa confissão gerou muitas reações nas redes sociais, não só por envolver uma estrela vencedora do Oscar, mas também por dar voz a algo que muitas pessoas já vivenciaram sem nunca expressar. Ao falar sobre sua curiosidade por meninas e meninos, sem dramatizar ou se justificar, Kate Winslet projeta a imagem de uma mulher que aceita seu passado com perspectiva e serenidade.

Em última análise, a revelação de Kate Winslet faz parte de um movimento mais amplo, no qual muitas figuras públicas discutem a complexidade de suas experiências emocionais e físicas, ajudando a tornar esses temas menos tabus e mais matizados. Para muitos, seu testemunho serve como um lembrete de que é possível explorar, cometer erros, buscar, sem que isso necessariamente defina toda a identidade de alguém para a vida toda.