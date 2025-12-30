Search here...

"Toda mulher é livre para...": A visão inspiradora do feminismo da Miss França 2026

Anaëlle G.
@hinaupokodevezeoff/Instagram

Desde que foi coroada, Hinaupoko Devèze, Miss França 2026, tem conquistado a admiração do público. Com apenas 23 anos, essa jovem taitiana impressiona não só pela sua beleza, mas também pela profundidade da sua mensagem. Em uma publicação recente nas redes sociais, a nova embaixadora da elegância francesa compartilhou sua visão de "feminismo moderno", firmemente focada na liberdade e na gentileza.

Uma jornada enraizada na resiliência.

Apesar do sorriso radiante e da presença de palco, Hinaupoko Devèze nem sempre foi confiante. Ela admite ter sofrido por muito tempo com o julgamento alheio e a dúvida de não ser "boa o suficiente". Sua eleição como Miss França e o apoio do público permitiram que ela transformasse essa vulnerabilidade em força: "Minhas diferenças se tornaram minhas forças", declarou emocionada na televisão. Uma mensagem poderosa, especialmente vinda de uma Miss França determinada a usar sua fama para inspirar mulheres a se amarem como são.

Uma concepção de feminismo enraizada na liberdade individual.

Em um vídeo publicado na conta oficial do Miss França, Hinaupoko Devèze compartilha sua definição pessoal de feminismo: “Ser Miss é uma forma de transmitir mensagens fortes. Acredito que toda mulher é livre para fazer o que quiser. Para mim, feminismo é exatamente isso.” Longe de discussões teóricas, sua visão enfatiza a autonomia individual e a possibilidade de todas as mulheres escolherem seu próprio destino, sem se conformarem a imposições — sejam elas da sociedade, da tradição ou das redes sociais.

A jovem acrescenta uma dimensão essencial: a saúde mental, muitas vezes negligenciada nas discussões sobre o bem-estar feminino. Ao enfatizar a importância de cuidar dela tanto quanto da nossa saúde física, Hinaupoko Devèze demonstra que personifica um feminismo compassivo e abrangente, tanto individual quanto coletivo.

Uma senhorita próxima dos franceses

Desde a sua coroação, Hinaupoko tem se empenhado em transmitir uma mensagem de união e respeito. Suas palavras sinceras confirmam que ela pretende vivenciar este reinado, antes de tudo, como uma aventura humana, marcada pela partilha, pela diversidade e pelo orgulho francês.

Com suas palavras precisas e autenticidade, Hinaupoko Devèze já se consolidou como uma Miss França engajada e inspiradora. Sua mensagem, permeada de delicadeza e convicção, nos lembra como o feminismo pode se aliar à graça: um convite a sermos nós mesmas, a nos aceitarmos e a celebrarmos a liberdade de cada mulher.

