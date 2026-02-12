"Um motivo de orgulho": Angelina Jolie fala com orgulho sobre suas cicatrizes após a mastectomia preventiva.

Angelina Jolie falou recentemente com muita franqueza sobre as cicatrizes deixadas por sua cirurgia preventiva contra o câncer. Para a atriz, diretora, roteirista, produtora e Embaixadora da Boa Vontade cambojana-americana, essas cicatrizes não são marcas de dor ou perda, mas sim a prova da vida, de uma escolha consciente e de um compromisso consigo mesma e com seus filhos.

Uma decisão médica tornada pública

Em 2013, Angelina Jolie revelou que optou por uma cirurgia para reduzir seu alto risco de desenvolver câncer. Portadora do gene BRCA1, ela tomou essa decisão após perder vários familiares para a doença. Em um artigo de opinião publicado na imprensa internacional, ela explicou que queria incentivar as mulheres a se informarem e, se necessário, considerarem opções preventivas adequadas às suas circunstâncias individuais.

"Tenho orgulho das minhas cicatrizes."

Hoje, Angelina Jolie fala abertamente sobre suas cicatrizes. Em entrevista à France Inter, ela declarou: "Tenho orgulho das minhas cicatrizes. Foi uma escolha que fiz para continuar viva, para estar presente para os meus filhos." Ela enfatiza que essas marcas contam uma história, a de uma luta pessoal, mas também de solidariedade feminina.

Em seu filme mais recente, dirigido pela cineasta Alice Winocour, a personagem que interpreta também apresenta cicatrizes visíveis, ecoando sua própria experiência. Esse paralelo entre arte e vida confere à sua atuação um poder singular.

Um impacto que vai além do cinema.

Desde que anunciou publicamente sua cirurgia, Angelina Jolie se tornou uma figura de conscientização global. O que ficou conhecido como "efeito Angelina" levou a um aumento significativo na procura por testes genéticos em diversos países. Na França, centros especializados registraram um aumento de 20% nas consultas relacionadas a riscos de câncer hereditário nos meses seguintes à sua declaração pública. Sua mensagem? Incentivar escolhas informadas e personalizadas que respeitem a jornada de cada indivíduo. Ela enfatiza que "o acesso a exames e cuidados nunca deve depender de onde você mora ou de sua condição financeira".

Quebrando o silêncio, dando significado.

Angelina Jolie não está falando apenas de medicina preventiva, mas também de uma relação profundamente transformada com o próprio corpo. Para ela, essas cicatrizes não são algo para esconder, mas sim para compreender, aceitar e até mesmo honrar. Em um mundo onde a representação do corpo feminino ainda é amplamente regida por normas, ela oferece uma visão diferente: a de um corpo vivido, moldado, dignificado e libertado do olhar alheio.

Ela diz que compartilha essas marcas visíveis com "muitas mulheres que ama", referindo-se a uma comunidade silenciosa de mulheres que também enfrentaram decisões difíceis. "Sempre me emociono quando vejo outras mulheres compartilharem as suas", confidencia.

Angelina Jolie afirma que suas cicatrizes não são fraquezas, mas sim prova de força. Ao falar abertamente sobre sua jornada, ela oferece uma nova maneira de pensar sobre saúde, o corpo e a sororidade. Sua história continua a inspirar, não por heroísmo, mas por sua autenticidade e seu compromisso em fazer a diferença para todas as mulheres.