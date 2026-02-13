Alvo de ameaças, esta cantora de sucesso está tomando "medidas rigorosas".

A cantora, atriz e apresentadora de televisão sul-coreana IU (Lee Ji-eun), do gênero K-pop, vem enfrentando uma onda de assédio online e ameaças pessoais há vários meses. Em resposta a esses ataques, sua agência, EDAM Entertainment, anunciou a implementação de "medidas legais rigorosas contra os responsáveis por mensagens difamatórias, boatos maliciosos e comportamento ameaçador" direcionados à artista e sua família.

Uma importante operação legal contra a difamação.

Segundo o comunicado da agência , IU entrou com 96 processos criminais e cíveis em 2025 por meio do escritório de advocacia Shinwon. Esses processos têm como alvo usuários da internet que publicaram comentários ofensivos, informações falsas ou conteúdo difamatório em plataformas como Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (antigo Twitter) e Instagram.

Diversas decisões judiciais já foram proferidas:

Foram aplicadas sete multas aos infratores.

Uma pessoa foi multada em 5 milhões de won (cerca de US$ 3.700) por espalhar boatos falsos sobre espionagem.

Outro teve que pagar 30 milhões de won (quase US$ 22.000) por espalhar falsas acusações de plágio.

Um terceiro homem recebeu uma sentença de prisão suspensa de 10 meses por 2 anos por espalhar repetidamente informações falsas e comentários odiosos.

Ameaças físicas que não ficam impunes

Além dos ciberataques, a EDAM Entertainment revelou que várias pessoas tentaram abordar IU ou sua família em suas casas e até mesmo perto dos escritórios da agência. Algumas também fizeram ameaças ou exigiram dinheiro. Esses indivíduos foram detidos pela polícia e as investigações estão em andamento. A agência está adotando uma postura firme: "Tomaremos medidas legais rigorosas, sem qualquer leniência, contra qualquer ato que ameace a segurança de nossos artistas", diz o comunicado oficial.

Vigilância constante contra comportamentos maliciosos.

A EDAM também afirmou que monitora continuamente as redes sociais, fóruns e plataformas de música para identificar novos conteúdos maliciosos. Já foram registradas denúncias contra canais do YouTube denominados "destruidores cibernéticos", ou seja, aqueles especializados em espalhar boatos sensacionalistas. A agência chegou a iniciar processos judiciais no exterior, principalmente nos Estados Unidos, para obter a identidade de usuários envolvidos em plataformas internacionais como o Threads.

Diante do aumento do assédio e das ameaças online, IU exemplifica a crescente determinação dos artistas contra a violência cibernética. Ao tomar diversas medidas legais, ela espera não apenas proteger a sua segurança e a de seus entes queridos, mas também enviar uma mensagem clara: atos de difamação e assédio, sejam digitais ou físicos, não ficarão mais impunes.