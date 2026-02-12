Em Paris, Paris Hilton celebra a alta-costura em um vídeo emocionante.

Durante sua estadia em Paris, Paris Hilton emprestou sua imagem a uma nova campanha de moda que homenageia a alta-costura e a elegância francesa. Através de "From Paris with Love", a capital se torna o cenário para um diálogo entre tradição e modernidade, sob a assinatura da Maison Karl Lagerfeld.

Uma nova colaboração com a Maison Karl Lagerfeld.

Para a temporada Primavera/Verão 2026, a marca Karl Lagerfeld apresenta o segundo capítulo de sua colaboração com Paris Hilton. Intitulada "From Paris with Love", esta campanha de moda dá continuidade à parceria já existente entre a Maison e a empresária americana. Filmado em Paris, o vídeo adota uma estética contrastante. O preto e branco, assinatura visual associada ao universo de Karl Lagerfeld, estrutura as silhuetas principais. Enquanto isso, toques de cor surgem nas linhas secundárias, conferindo um toque vibrante e acessível.

Para a Maison Karl Lagerfeld, esta colaboração faz parte de uma estratégia de visibilidade internacional. Associar uma figura de renome mundial ao universo da marca permite alcançar um público mais amplo, mantendo a consistência estética. Desde o falecimento de Karl Lagerfeld em 2019, a marca tem continuado seu desenvolvimento, construindo sobre seu legado e expandindo suas colaborações.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

Paris, um cenário simbólico para uma homenagem à alta-costura.

A escolha de Paris como cenário não é por acaso. Como capital mundial da moda, a cidade personifica a história e o prestígio da alta-costura francesa. As imagens exploram essa herança: a arquitetura haussmanniana, a luz natural e uma atmosfera elegante criam um cenário refinado, quase cinematográfico. Longe de ser um simples exercício promocional, a campanha destaca a ideia de uma mulher que abraça diferentes facetas de sua identidade: independente, moderna e assertiva. Essa visão reflete a evolução da imagem pública de Paris Hilton, agora como empresária e figura consagrada na cultura pop.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

Uma celebração da alta-costura no coração de Paris.

Por meio de "From Paris with Love", a Maison Karl Lagerfeld apresenta uma declaração de alta-costura e elegância parisiense. A escolha de uma estética refinada, um cenário icônico e uma forte personalidade midiática constrói uma narrativa visual coerente. A campanha não é simplesmente uma sucessão de imagens de moda; ela adota um tom mais intimista.

Aos 44 anos, Paris Hilton demonstra uma postura mais assertiva, exalando confiança e segurança. Bem distante dos clichês dos anos 2000 que marcaram suas primeiras aparições na mídia, ela agora está firmemente estabelecida em um dinâmico mundo empresarial, liderando diversos negócios nas áreas de moda, beleza e entretenimento. Essa evolução pessoal está em sintonia com a campanha, que celebra uma feminilidade multifacetada: estruturada, porém livre; sofisticada, porém acessível.

Em resumo, em Paris, sob o signo da moda, Paris Hilton celebra a alta-costura em um vídeo que combina elegância e modernidade, confirmando o papel central da capital francesa no imaginário fashion global.