Sob os holofotes, Katy Perry e Justin Trudeau demonstraram uma bela sintonia.

Fabienne Ba.
Sob os holofotes e nas redes sociais, a cantora e compositora americana Katy Perry e o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau não passam mais despercebidos. Suas recentes aparições no Instagram reacenderam a atenção em torno do relacionamento dos dois, marcado por demonstrações públicas e abertas de proximidade.

Uma história a ser oficialmente anunciada no outono de 2025.

Katy Perry e Justin Trudeau oficializaram seu relacionamento em outubro de 2025, durante uma viagem a Paris organizada para o aniversário da artista. Embora o anúncio tenha sido uma surpresa, rumores circulavam desde o verão anterior. Em julho de 2025, fotos publicadas por diversos veículos de comunicação mostraram os dois famosos jantando juntos em Montreal. Na época, nem a equipe da cantora nem a do político comentaram as imagens. Desde então, suas aparições públicas juntos aumentaram, dissipando quaisquer dúvidas sobre a natureza do relacionamento.

Aparições públicas notáveis

Ao longo dos meses, o casal foi visto em diversas viagens, principalmente ao Japão e à Suíça. Esses passeios, tanto oficiais quanto mais privados, contribuíram para consolidar a imagem de uma dupla muito unida e à vontade diante dos fotógrafos. No dia 10 de fevereiro, Katy Perry compartilhou várias fotos dos dois juntos em sua conta do Instagram.

Em uma das fotos, eles aparecem sorrindo, claramente de férias nas montanhas. Em outra, posam durante um jantar romântico. Sem fazer grandes declarações, a cantora optou por deixar as imagens falarem por si. Acostumada a compartilhar trechos do seu dia a dia com seus seguidores, a intérprete de "Firework" revela aqui um lado mais íntimo da sua vida pessoal, mantendo certa discrição quanto aos detalhes.

Uma família mista caracterizada pela discrição.

Na mesma publicação, Katy Perry também compartilhou um momento com sua filha, Daisy Dove, nascida em agosto de 2020, fruto de seu relacionamento com o ator Orlando Bloom. A cantora tem o cuidado de nunca mostrar o rosto da criança, uma escolha que condiz com seu desejo de proteger a privacidade de sua família.

Katy Perry e Orlando Bloom se separaram em 2025, após nove anos juntos. Justin Trudeau, por outro lado, é pai de três filhos — Xavier (nascido em 2007), Ella-Grace (nascida em 2009) e Hadrien (nascido em 2014) — de seu casamento com Sophie Grégoire. O casal anunciou a separação em agosto de 2023, após 18 anos de casamento. Essa experiência compartilhada de serem pais separados parece ser um ponto de entendimento mútuo. Sem entrar em detalhes sobre seus arranjos familiares, ambos os artistas demonstram o desejo de equilibrar seus compromissos profissionais e suas vidas privadas.

Uma cumplicidade que provoca reações

A relação entre uma estrela pop internacional e um (ex-)chefe de governo naturalmente atrai atenção. Cada aparição é analisada minuciosamente, cada foto comentada. Nas redes sociais, as reações variam da surpresa ao entusiasmo. Alguns aplaudem essa união inesperada, enquanto outros questionam a compatibilidade de dois mundos tão diferentes quanto o cenário musical internacional e a política canadense. Independentemente disso, as imagens compartilhadas nas últimas semanas atestam uma conexão genuína: olhares trocados, sorrisos espontâneos, momentos íntimos.

Em última análise, ao aparecerem lado a lado em eventos públicos e por meio de algumas postagens cuidadosamente escolhidas, Katy Perry e Justin Trudeau estão gradualmente construindo a imagem de uma dupla muito unida. Equilibrando carreiras de destaque e responsabilidades familiares, os dois artistas estão agindo com cautela, sem deixar de demonstrar uma genuína proximidade.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
