Search here...

Ao revelar que está em um relacionamento com uma mulher, essa idol tailandesa choca seus fãs.

Léa Michel
@miu.miusic/Instagram

Na Tailândia, assim como em outras partes da Ásia, a vida amorosa dos ídolos (ou "idols", o termo usado no Japão) muitas vezes permanece envolta em tabu, especialmente quando se trata de relacionamentos queer. Contrariando essa discrição, a atriz e ex-ídolo "Miusic" Praewa Suthamphong optou por falar abertamente sobre seu relacionamento com uma mulher durante uma transmissão ao vivo com seus fãs. Sua declaração pública, que causou surpresa e choque em alguns e imenso apoio em outros, reacendeu o debate sobre a visibilidade LGBT+ na indústria de ídolos.

De integrante do BNK48 a atriz aclamada

Miusic ficou conhecida inicialmente como membro fundadora do BNK48, a filial de Bangkok do famoso grupo AKB48, ao qual se juntou em 2017 e da qual se "gradua" em 2022. Paralelamente, ela se dedicou ao cinema e ganhou destaque no filme "Where We Belong" (2019), que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no 29º Prêmio Suphannahong, e posteriormente interpretou papéis principais em séries como "Thun Thai" e "Runaway".

Uma revelação ao vivo para seus fãs.

No início de janeiro de 2026, durante uma transmissão ao vivo com seus fãs, "Miusic" Praewa Suthamphong respondeu a perguntas sobre sua carreira e papéis... antes de falar sobre sua vida privada. Ela revelou que atualmente tem uma namorada, especificando que ela não é uma celebridade e que, portanto, prefere não expô-la diante das câmeras, por respeito e para protegê-la.

Um ídolo que afirma sua identidade queer.

Essa revelação não surgiu do nada: Miusic já havia explicado que se identificava como pansexual quando questionada sobre seu interesse em projetos GL (lésbicos). Ao confirmar seu relacionamento com uma mulher hoje, ela alinha suas declarações anteriores com sua imagem pública, o que muitos fãs aplaudem como um gesto de sinceridade e coragem.

Embora a notícia possa surpreender ou até chocar alguns espectadores acostumados a ídolos "polidos" e "neutros" em seus relacionamentos, muitos comentaristas online enfatizam a importância dessa visibilidade no contexto asiático. Para seus fãs, ver uma ex-ídolo popular vivendo abertamente seu relacionamento enquanto busca uma carreira de atriz de sucesso envia uma mensagem poderosa: é possível ser você mesmo sem necessariamente abrir mão do seu lugar na indústria.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Tão elegante": Jennifer Lawrence chama a atenção com um vestido ousado.
Article suivant
"Magnífica": Sharon Stone, de 67 anos, causa sensação com um look de tirar o fôlego.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Magnífica": Sharon Stone, de 67 anos, causa sensação com um look de tirar o fôlego.

Sharon Stone recentemente fez uma aparição marcante no Astra Awards em Beverly Hills. Homenageada com o prêmio Timeless,...

"Tão elegante": Jennifer Lawrence chama a atenção com um vestido ousado.

Jennifer Lawrence domina a arte do tapete vermelho como poucas atrizes de sua geração. Indicada ao Globo de...

Vestida de vermelho, Jennifer Lopez abraça seu lado "showgirl".

Em um vestido vermelho, Jennifer Lopez abraça completamente seu lado de estrela de Hollywood e entrega um dos...

A resposta de Kendall Jenner aos rumores de cirurgia plástica divide opiniões entre os fãs.

Kendall Jenner afirma nunca ter feito cirurgia plástica facial, admitindo apenas duas sessões leves de Botox, mas essa...

Aos 35 anos, Margot Robbie ousa usar um vestido com efeito "plástico".

Na véspera do aguardado lançamento do filme "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emerald Fennell, Margot Robbie volta...

Com seu visual praiano, Lara Raj ilumina as Maldivas.

Lara Raj, integrante do grupo americano KATSEYE, brilha nas Maldivas com uma série de looks que a transformam...

© 2025 The Body Optimist