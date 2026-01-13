Ao revelar que está em um relacionamento com uma mulher, essa idol tailandesa choca seus fãs.

Na Tailândia, assim como em outras partes da Ásia, a vida amorosa dos ídolos (ou "idols", o termo usado no Japão) muitas vezes permanece envolta em tabu, especialmente quando se trata de relacionamentos queer. Contrariando essa discrição, a atriz e ex-ídolo "Miusic" Praewa Suthamphong optou por falar abertamente sobre seu relacionamento com uma mulher durante uma transmissão ao vivo com seus fãs. Sua declaração pública, que causou surpresa e choque em alguns e imenso apoio em outros, reacendeu o debate sobre a visibilidade LGBT+ na indústria de ídolos.

De integrante do BNK48 a atriz aclamada

Miusic ficou conhecida inicialmente como membro fundadora do BNK48, a filial de Bangkok do famoso grupo AKB48, ao qual se juntou em 2017 e da qual se "gradua" em 2022. Paralelamente, ela se dedicou ao cinema e ganhou destaque no filme "Where We Belong" (2019), que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no 29º Prêmio Suphannahong, e posteriormente interpretou papéis principais em séries como "Thun Thai" e "Runaway".

Uma revelação ao vivo para seus fãs.

No início de janeiro de 2026, durante uma transmissão ao vivo com seus fãs, "Miusic" Praewa Suthamphong respondeu a perguntas sobre sua carreira e papéis... antes de falar sobre sua vida privada. Ela revelou que atualmente tem uma namorada, especificando que ela não é uma celebridade e que, portanto, prefere não expô-la diante das câmeras, por respeito e para protegê-la.

"Eu tenho uma namorada. Minha namorada não é do meio artístico, ela tem a vida pessoal dela, então não quero trazê-la para a live, tenho que respeitar o espaço pessoal dela, então prefiro não falar muito sobre ela. Mas sim, ela é minha namorada."

Um ídolo que afirma sua identidade queer.

Essa revelação não surgiu do nada: Miusic já havia explicado que se identificava como pansexual quando questionada sobre seu interesse em projetos GL (lésbicos). Ao confirmar seu relacionamento com uma mulher hoje, ela alinha suas declarações anteriores com sua imagem pública, o que muitos fãs aplaudem como um gesto de sinceridade e coragem.

Embora a notícia possa surpreender ou até chocar alguns espectadores acostumados a ídolos "polidos" e "neutros" em seus relacionamentos, muitos comentaristas online enfatizam a importância dessa visibilidade no contexto asiático. Para seus fãs, ver uma ex-ídolo popular vivendo abertamente seu relacionamento enquanto busca uma carreira de atriz de sucesso envia uma mensagem poderosa: é possível ser você mesmo sem necessariamente abrir mão do seu lugar na indústria.