"Magnífica": aos 61 anos, esta famosa modelo brasileira encanta na praia.

Fabienne Ba.
@cristinacordula/Instagram

Fotografada com um bronzeado dourado e um sorriso genuíno à beira da piscina, Cristina Cordula prova que é possível se sentir bem na própria pele em qualquer idade – caso alguém ainda duvidasse. A apresentadora de televisão e consultora de imagem brasileira, agora cidadã francesa, personifica uma elegância serena, uma alegria de viver genuína, bem distante dos ditames que atribuem um prazo de validade ao corpo feminino.

As redes sociais conquistaram

Cristina Cordula compartilhou recentemente uma série de fotos no Instagram com a legenda "De volta a 2016", mostrando-a na praia e trabalhando no então popular programa da M6, "Nouveau look pour une nouvelle vie" (Novo visual para uma nova vida). As fotos geraram uma enxurrada de reações: "Magnífica", "Beleza natural", "Você não mudou nada!" , "Totalmente inspiradora". Os internautas estão elogiando essa mulher que não se desculpa pela idade ou pela exposição pública e que abraça completamente sua aparência sem tentar escondê-la.

Um gesto de desafio contra o preconceito etário predominante.

Ao escolher se apresentar dessa forma, Cristina Cordula desafia a ideia de que é preciso ser discreta ou se esconder depois de certa idade. Sua imagem se torna um gesto poderoso, uma mensagem silenciosa para todas as mulheres: podemos continuar nos amando, nos expressando e nos mostrando, sem nos conformarmos aos ditames da eterna juventude. Para muitas, é a prova de que podemos reivindicar espaços que pensávamos não nos pertencerem mais. Não é o corpo que incomoda, mas sim o olhar moldado por padrões irreais.

Em última análise, o que transparece nas fotos de Cristina Cordula não é apenas a aparência, mas a experiência: os anos vividos, as dificuldades superadas, as escolhas feitas. Ela nos lembra que a verdadeira modernidade, em 2026, significa permitir que as mulheres vivam livremente com seus corpos — aos 20, 40 ou 61 anos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
"Ela não mudou": Aos 44 anos, Jessica Alba compartilha fotos antigas.

