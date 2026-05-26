Em um barco, Alix Earle revive uma tendência de cabelo bem veranil.

A influenciadora americana Alix Earle, seguida por milhões de inscritos nas redes sociais, compartilhou recentemente uma série de fotos ensolaradas tiradas em um barco. Embora a publicação tenha atraído imediatamente a atenção de seus seguidores, foi seu cabelo que chamou a atenção de todos: longas madeixas loiras com mechas, perfeitamente alinhadas às tendências atuais. Ela está, assim, revivendo uma tendência capilar indispensável para os meses mais quentes.

Cabelo loiro iluminado com mechas

Neste look de verão, o cabelo de Alix Earle destaca-se graças aos seus reflexos subtilmente clareados, distribuídos artisticamente por todo o comprimento. Estes reflexos, mais claros que a sua base loira, criam um efeito luminoso e natural, como se o seu cabelo tivesse sido dourado ao sol. Esta técnica, que confere profundidade e dimensão ao penteado, ilumina instantaneamente a sua tez e complementa na perfeição o ambiente ensolarado da fotografia. Uma escolha capilar que prioriza a luminosidade em vez da uniformidade.

Um penteado com ondas de praia e um chapéu de palha.

Para completar este look veranil, Alix Earle optou por ondas de praia: ondas suaves e ligeiramente despenteadas que evocam a brisa do mar e as férias. Ela finalizou o visual com um chapéu de palha trançada, um acessório moderno que estrutura o look, reforçando sua vibe boêmia e ensolarada. Para a beleza, ela exibiu uma pele com aspecto bronzeado, lábios brilhantes e olhos delicadamente definidos, criando um conjunto de verão perfeitamente harmonioso.

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Mechas, a tendência de cabelo do verão

Longe de ser insignificante, a escolha de cabelo de Alix Earle reflete uma grande tendência desta temporada. Mechas, principalmente em tons quentes e luminosos, estão voltando com tudo neste verão de 2026. Fáceis de usar e com manutenção relativamente simples, elas agradam tanto loiras quanto morenas que buscam luminosidade. É uma tendência acessível que permite renovar o visual sem uma transformação radical.

Com seus longos cabelos loiros iluminados por mechas, Alix Earle confirma o entusiasmo por essa tendência capilar tão veranil. Ela demonstra que, às vezes, algumas mechas bem posicionadas são tudo o que é preciso para criar um visual ensolarado e decididamente moderno.