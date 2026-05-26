Zoe Saldaña fez uma aparição deslumbrante com um vestido preto floral.

A atriz, diretora e produtora americana Zoe Saldaña abrilhantou a cerimônia de encerramento do Festival de Cannes em 23 de maio de 2026 com uma aparição particularmente elegante. Acompanhada do marido, o artista Marco Perego-Saldaña, ela desfilou no tapete vermelho com um espetacular vestidinho preto adornado com uma estampa floral laranja. Um look sofisticado e romântico que imediatamente chamou a atenção nesta rara aparição pública do casal.

Um vestido preto curto e floral espetacular.

A peça central deste look, o vestido usado por Zoe Saldaña, reinventa com ousadia o clássico vestidinho preto. Sobre um fundo escuro, uma vibrante estampa floral laranja adiciona um toque de cor alegre e primaveril. O vestido se destaca pelo decote profundo e pela saia ampla, que lhe conferem um volume dramático. De uma renomada casa de moda francesa, esta criação explora com maestria o contraste entre a sobriedade do preto e a exuberância da estampa floral, em um equilíbrio perfeito.

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Detalhes delicados de nós e um visual limpo e minimalista.

A sofisticação do vestido reside também nos detalhes. Um laço drapeado marcante acentua os quadris, adicionando movimento e uma dimensão de alta costura ao visual, enquanto um segundo laço branco adorna as costas. Para valorizar ainda mais esta peça de design intrincado, Zoe Saldaña optou por um penteado elegante: um coque baixo e impecável que emoldura o rosto e revela um par de brincos brilhantes. Um par de sandálias pretas de tiras completa este look chique.

A aparição de um casal no tapete vermelho

Essa aparição no tapete vermelho também foi uma oportunidade para Zoe Saldaña e seu marido, o produtor e diretor italiano Marco Perego, compartilharem um momento carinhoso. O casal foi fotografado de mãos dadas antes de entrar no teatro. Zoe Saldaña registrou o momento nas redes sociais, acompanhando uma foto de seu look com uma mensagem simples: "Obrigada, Cannes". Essa aparição encerrou com chave de ouro uma estadia no sul da França, após uma participação notável no início do mês.

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Com este vestidinho preto floral, Zoe Saldaña fez uma das aparições mais elegantes na cerimônia de encerramento do Festival de Cannes. Uma demonstração de requinte, onde a sobriedade do preto se combina com a frescura da estampa floral.