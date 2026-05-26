Acusada de usar uma roupa "inapropriada", esta influenciadora responde com humor.

A influenciadora americana Abby Baffoe, que possui milhões de seguidores no Instagram, TikTok e YouTube, se viu no centro de uma polêmica após comparecer ao torneio de golfe Masters em Augusta, Geórgia. Acusada por alguns internautas de usar uma roupa considerada "inapropriada" para o evento, ela optou por responder às críticas com uma boa dose de autodepreciação.

Um look que causou polêmica no Masters.

Foi durante sua participação no prestigiado torneio Masters, um dos eventos mais icônicos do golfe mundial, que Abby Baffoe gerou controvérsia. Fotos de seu look, que incluía shorts, circularam rapidamente nas redes sociais. Embora o torneio não imponha um código de vestimenta rígido, recomenda que os espectadores usem "roupas apropriadas, adequadas ao clima e confortáveis". Essa formulação é vaga o suficiente para alimentar debates sobre o que constitui bom gosto nesse contexto.

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Uma onda de críticas online

Os comentários críticos se multiplicaram rapidamente. "O short está um pouco curto demais para o evento", comentou um internauta. "Aparentemente, ela não está lá para jogar golfe", acrescentou outro. Alguns acharam que, mesmo sendo de uma marca de grife, a roupa não era apropriada para a ocasião. Diante dessa enxurrada de comentários, no entanto, algumas pessoas saíram em sua defesa, lembrando que as temperaturas na primavera na Geórgia podem ser bastante altas.

Diversas vozes também salientaram que é inapropriado comentar ou julgar o corpo, a aparência ou as escolhas de vestuário de uma mulher — ou de qualquer outra pessoa, aliás. Todos são livres para se vestir como quiserem, e ninguém tem o direito de decidir por eles o que é "apropriado" ou não, especialmente com base em padrões frequentemente arbitrários e subjetivos.

Uma resposta bem-humorada

Longe de se abalar, Abby Baffoe optou por manter a calma. Alguns dias depois, ela postou uma nova foto usando um boné de torneio bordô, acompanhada de uma legenda irônica: "É meio louco usar isso depois de toda essa polêmica com a roupa". Uma resposta que demonstra que ela não se deixou afetar pelas críticas e prefere rir da situação a se justificar.

Em última análise, essa controvérsia ilustra, mais uma vez, os debates recorrentes em torno das vestimentas de figuras públicas em grandes eventos. Com sua resposta autodepreciativa, Abby Baffoe nos lembra que um pouco de humor costuma ser a melhor maneira de responder às críticas online.