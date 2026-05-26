"Uma silhueta definida": Lalisa Manobal causa sensação com um look esportivo retrô.

A dançarina, rapper e atriz tailandesa Lalisa Manobal (Lisa), integrante do grupo BLACKPINK, causou sensação com um look decididamente esportivo e retrô, revelado por ocasião do lançamento de seu novo single dedicado à Copa do Mundo da FIFA de 2026. Ela veste um conjunto colorido, de inspiração esportiva, que conquistou imediatamente seus seguidores.

Um visual esportivo retrô marcante

No centro deste visual está um conjunto esportivo em cores vibrantes e contrastantes. Lalisa Manobal (Lisa) veste um top cropped amarelo, adornado com a palavra "PB" em azul, que combina com shorts azul-claro com uma estrela amarela. Meias azuis até o joelho e tênis brancos completam este look dinâmico, enquanto pulseiras de tecido atoalhado branco reforçam o ar esportivo do conjunto. Esta paleta energética e alegre de azul e amarelo se encaixa perfeitamente no universo esportivo e festivo de sua nova colaboração musical.

Essa aparência cativou imediatamente seus seguidores, com inúmeros comentários entusiasmados, incluindo a frase recorrente: "uma figura tonificada". Dito isso, esse tipo de expressão também destaca uma tendência recorrente de reduzir o valor de uma mulher a critérios físicos, mesmo sob o disfarce de elogio. Por trás do que é apresentado como elogio, às vezes existe uma ordem implícita para se conformar a padrões físicos ideais percebidos.

Essa interpretação merece nuances: a beleza não deve depender de um "corpo sarado" ou de qualquer tipo físico específico. Todo corpo é válido como é, e a apreciação de uma pessoa — neste caso, uma artista, Lalisa Manobal (Lisa) — também pode se concentrar em sua energia, presença de palco e expressão artística, em vez de sua aparência física.

Uma estética de líder de torcida

O visual se inspira diretamente na iconografia das líderes de torcida e dos esportes americanos de outrora, em uma releitura moderna e vibrante. O cabelo trançado, adornado com franja, acentua essa estética retrô e jovial. Sempre sorridente, com os braços erguidos, Lalisa Manobal (Lisa) personifica uma energia contagiante que captura perfeitamente a atmosfera da competição esportiva. Essa escolha estilística ilustra a capacidade da artista de se reinventar a cada projeto.

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Um vídeo para a Copa do Mundo de 2026

Este look foi apresentado no videoclipe de "Goals", uma das músicas oficiais da Copa do Mundo FIFA de 2026, lançado em 21 de maio de 2026. Para esta faixa, Lisa se uniu à estrela brasileira Anitta e ao cantor nigeriano Rema em uma colaboração que mistura K-pop, pop latino e afrobeats. A música, que faz parte do álbum oficial do torneio, será apresentada em uma das cerimônias de abertura, marcada para 12 de junho em Los Angeles. Esta é uma grande conquista para Lalisa Manobal (Lisa), cujo reconhecimento internacional continua a crescer.

Com este look esportivo retrô e cheio de energia, Lalisa Manobal (Lisa) confirma seu status de ícone da moda e da música. Uma produção colorida em perfeita sintonia com o espírito festivo da Copa do Mundo de 2026.