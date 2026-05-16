Com um sutiã de lantejoulas rosa, Zara Larsson cria um look pop e causa sensação.

Fabienne Ba.
@zaralarsson / Instagram

A cantora e compositora sueca Zara Larsson continua a afirmar seu estilo pop com looks cada vez mais marcantes. No Instagram, ela compartilhou uma série de fotos em que aparece com um look vibrante que rapidamente gerou reações de seus fãs.

Um look rosa e brilhante

Conhecida por suas escolhas de moda vibrantes, Zara Larsson optou mais uma vez por um look ousado e colorido. Em fotos publicadas em suas redes sociais, a cantora de "Carry You Home" aparece usando um top de lantejoulas rosa sob uma jaqueta verde curta e aberta. O conjunto brinca com o contraste entre cores vivas e tecidos brilhantes, uma estética fortemente inspirada na cultura pop dos anos 2000, atualizada para os dias de hoje. As imagens rapidamente geraram inúmeras reações online, com muitos usuários elogiando a energia e a confiança exaladas pela cantora.

Zara Larsson confirma seu gosto por silhuetas pop.

Ao longo dos anos, Zara Larsson consolidou-se como uma artista com uma identidade visual muito singular. Suas escolhas de vestuário frequentemente refletem o universo musical que cria, mesclando influências pop, toques retrô e peças mais ousadas. Com esta última aparição, ela dá continuidade a essa estética colorida e expressiva.

O rosa brilhante do top contrasta propositalmente com a jaqueta verde curta. Seus acessórios também contribuem para esse efeito visual. Os óculos de sol grandes, as luvas e a maquiagem luminosa reforçam o ar chique e assertivo do look.

Uma publicação que gerou muitos comentários no Instagram.

A série de fotos foi publicada em um carrossel no Instagram com uma legenda que fazia alusão ao seu projeto musical mais recente. Zara Larsson também mencionou sua recente viagem com amigos, em um ambiente descontraído e festivo. Como costuma acontecer, os comentários logo começaram a surgir na publicação. Vários seguidores destacaram o equilíbrio entre os aspectos vintage e modernos do look, enquanto outros elogiaram sua habilidade em apresentar peças visualmente impactantes. Usuária assídua das redes sociais, Zara Larsson costuma usar o Instagram para compartilhar tanto momentos relacionados à sua música quanto conteúdo de moda mais pessoal.

Uma estética fiel ao universo da cantora.

Este novo look está em sintonia com a imagem que Zara Larsson vem cultivando nos últimos anos. Ela costuma optar por silhuetas dinâmicas e coloridas, inspiradas na cultura pop contemporânea. Longe dos looks minimalistas, ela aposta em peças marcantes que refletem sua presença de palco e seu universo musical. Com esse tipo de publicação, Zara Larsson confirma seu interesse pela moda como uma extensão de sua expressão criativa.

Com seu top rosa brilhante e jaqueta cropped aberta, Zara Larsson mais uma vez chamou a atenção com um look pop ousado e colorido. Combinando influências retrô, acessórios marcantes e uma estética luminosa, ela continua a afirmar seu estilo nas redes sociais, mantendo-se fiel ao universo visual que acompanha sua carreira musical.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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