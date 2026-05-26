"Continua deslumbrante como sempre": sob o sol, Jennifer Lopez atrai todos os olhares.

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Para o feriado do Memorial Day, a cantora americana Jennifer Lopez presenteou seus seguidores com uma escapada ensolarada. Ela optou por um biquíni branco e um acessório dourado.

Um fim de semana do Memorial Day sob o sol da Califórnia.

Jennifer Lopez celebrou o feriado do Memorial Day, um dos momentos mais importantes do calendário americano, em sua suntuosa propriedade na Califórnia. Ela compartilhou uma série de fotos ensolaradas no Instagram, revelando um momento relaxante à beira da piscina.

Fiel à sua imagem de "estrela do sol", a cantora de "On the Floor" aproveitou as férias de verão para exibir um bronzeado perfeito e um sorriso relaxado. Ela personifica um certo ideal do estilo de vida californiano, entre sol, piscina e momentos compartilhados com a família. Um cenário à altura de sua reputação, já que o vídeo também a mostra se refrescando na água, deitada em uma boia inflável rosa.

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Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Um biquíni branco e uma joia corporal.

Quanto ao seu look, Jennifer Lopez optou por um estilo chique e simples. Ela usou um conjunto branco de duas peças, composto por um top triangular e uma calcinha com amarração lateral. Uma peça minimalista, bem diferente dos figurinos de paetês de sua residência em Las Vegas, provando que ela também sabe como usar a elegância discreta.

O detalhe que chamou a atenção de todos foi o acessório. Em vez de joias clássicas, Jennifer Lopez optou por um longo colar dourado que caía em cascata pelo seu torso, como uma joia corporal. Ela completou o look com um chapéu de ráfia, o cabelo preso em um coque e maquiagem natural, combinando bochechas bronzeadas e lábios brilhantes.

Um segundo look, todo "delicado".

Durante o resto do dia, Jennifer Lopez usou um longo vestido branco de linho com decote profundo e silhueta fluida. Enriquecido com bordados dourados e detalhes em renda, esta peça etérea conferia um ar quase de outro mundo, perfeitamente em sintonia com a atmosfera ensolarada do fim de semana. De um conjunto minimalista de duas peças a um vestido romântico de linho, Jennifer Lopez exibiu duas facetas complementares do mesmo guarda-roupa de verão, demonstrando mais uma vez seu impecável senso de estilo.

Um momento em família em sua propriedade em Bel Air.

Além da moda, o que Jennifer Lopez queria celebrar era, acima de tudo, um reencontro familiar. "Passando o dia com as pessoas que amo. Feliz Dia da Memória a todos", escreveu na legenda, posando ao lado de seus gêmeos, Max e Emme.

Com essa simples foto à beira-mar, Jennifer Lopez provou mais uma vez que elegância, naturalidade e confiança podem estar contidas em um biquíni branco e uma joia bem escolhida.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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