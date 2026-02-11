Search here...

Emma Stone reinventa o blazer clássico com um toque ultrachique.

Fabienne Ba.
Emma Stone dans « Bogonia »

Conhecida por suas escolhas de estilo impecáveis, Emma Stone provou mais uma vez seu domínio da arte dos detalhes que fazem toda a diferença. No almoço dos indicados ao Oscar 2026, em Los Angeles, ela optou por um look preto estruturado, inspirado diretamente no blazer tradicional, mas transformado em um minivestido de alta costura.

O "mini-blazer" que redefine o conceito de roupa de poder.

A criação usada pela atriz se destaca pelo corte impecável, ombros estruturados e linhas definidas. O blazer se transforma em um vestido por si só, desenhado para valorizar a silhueta sem perder a essência da alfaiataria. O decote com design intrincado (em formato de rosa) e os detalhes em cetim suavizam o corte rígido, adicionando um toque de elegância sutil e perfeitamente equilibrada.

Este miniblazer personifica uma visão moderna de poder no vestir: você é forte, assertiva e elegante. Esta peça explora o equilíbrio entre estrutura e sensualidade, para um look confiante, sofisticado e inegavelmente contemporâneo.

Alfaiataria em 2026: forte e fluida

O look de Emma Stone personifica perfeitamente as principais tendências da moda de 2026, onde o vestuário masculino é reinterpretado com uma sensibilidade renovada. Blazers oversized, jaquetas compridas, cortes retos ou jaquetas transformadas em vestidos estão surgindo como peças essenciais no guarda-roupa feminino.

Essa evolução na alfaiataria demonstra que a elegância não se limita mais a silhuetas "sensatas" ou rígidas. Pelo contrário, o blazer se tornou um campo fértil para o estilo, capaz de expressar tanto poder quanto delicadeza, confiança e criatividade. Ele se adapta igualmente bem a looks de escritório e trajes de noite, oferecendo uma versatilidade valiosa e libertadora.

Quando o clássico se torna uma declaração moderna

Ao revisitar uma peça tão atemporal como o blazer, Emma Stone demonstra que é possível modernizá-lo sem trair a essência da roupa. O que torna essa tendência particularmente atraente é a sua inclusão estilística. O blazer reinventado se adapta a todos os tipos de corpo, tamanhos e estilos. Seja usado como vestido, oversized ou com cinto, ele valoriza a silhueta sem restringi-la. Nesse sentido, a moda se torna uma ferramenta para celebrar o corpo, não para corrigi-lo. Ela celebra quem você é, aqui e agora, sem buscar transformá-lo.

Em resumo, com este visual marcante, Emma Stone não está apenas seguindo uma tendência; ela está ajudando a redefini-la. Seu look nos lembra que a moda mais forte é aquela que combina estrutura e liberdade, elegância e expressão pessoal. E se o blazer de 2026 tivesse um rosto, seria sem dúvida o de Emma Stone: confiante, moderno e inegavelmente inspirador.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
