Search here...

Aos 58 anos, Pamela Anderson volta a exibir cabelos loiros com uma "escova vintage".

Anaëlle G.
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Pamela Anderson chamou a atenção recentemente na Semana de Moda de Nova York. Sentada na primeira fila do desfile de Outono/Inverno 2026-2027 da Tory Burch, a atriz e modelo canadense-americana confirmou seu status de ícone atemporal.

O grande retorno do loiro… e do volume

Vestida com uma camisa cinza, uma saia plissada off-white e um longo casaco bege, Pamela Anderson optou por uma silhueta elegante e minimalista, fiel à estética que vem adotando há várias temporadas. No entanto, foi seu penteado que realmente chamou a atenção. Depois de surpreender a todos com um cabelo ruivo, Pamela Anderson retornou ao seu característico loiro luminoso, que se tornou uma de suas marcas registradas ao longo dos anos.

Desta vez, ela combinou o penteado com uma escova vintage. Volume generoso, comprimento estilizado em cachos grandes e soltos, movimento suave e um efeito levemente despenteado: o penteado evoca a estética dos anos 80, sem perder a modernidade. O detalhe que estrutura todo o look? Uma franja cortina sutilmente repicada que emoldura os olhos e adiciona um toque de personalidade. Essa escova, longe de ser rígida, aposta na leveza e no movimento, criando um equilíbrio entre sofisticação e naturalidade.

Beleza sem adornos

Embora seu penteado tenha um toque retrô inegável, sua maquiagem permanece fiel à estética minimalista que a atriz adotou nos últimos anos. Pamela Anderson prefere uma pele "natural", priorizando os cuidados com a pele em vez da cobertura. Ela defende regularmente uma abordagem centrada na pele, afirmando que uma rotina de cuidados é mais importante do que acumular produtos cosméticos. Séruns, cremes e bálsamos compõem a base de sua rotina de maquiagem, com o objetivo de realçar a beleza natural em vez de transformá-la.

A atriz e modelo canadense-americana continua a redefinir sua imagem. Bem diferente da estética carregada de maquiagem dos anos 90, ela agora adota um estilo mais refinado, sem abrir mão da elegância. Este penteado vintage personifica perfeitamente essa evolução: uma homenagem ao passado, reinterpretada com confiança.

Ao combinar o volume retrô com o minimalismo contemporâneo, Pamela Anderson prova que é possível revisitar os códigos de uma época sem sucumbir à nostalgia. É uma forma de nos lembrar que o estilo em si é atemporal — ele se transforma, se adapta e se reinventa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
"Eu gostaria de apagar tudo": Com 40 milhões de seguidores, Madison Beer alerta sobre a pressão das redes sociais.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Eu gostaria de apagar tudo": Com 40 milhões de seguidores, Madison Beer alerta sobre a pressão das redes sociais.

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer é uma das artistas mais seguidas de sua geração. Com...

Aos 65 anos, esta estrela de "Dirty Dancing" está radiante na praia.

Jennifer Grey continua a encantar com sua naturalidade e energia. A inesquecível Baby Houseman do filme cult Dirty...

"Pensei que as mulheres me odiariam": a confissão inesperada de uma atriz em ascensão.

Margaret Qualley vem acumulando projetos e se consolidando como uma das figuras mais proeminentes de sua geração. Por...

"Continua linda como sempre": aos 55 anos, Claudia Schiffer causa sensação com um visual "natural".

A ex-modelo dos anos 90, Claudia Schiffer, continua a fascinar. Nas redes sociais, suas fotos recentes cativam pela...

Alvo de ameaças, esta cantora de sucesso está tomando "medidas rigorosas".

A cantora, atriz e apresentadora de televisão sul-coreana IU (Lee Ji-eun), do gênero K-pop, vem enfrentando uma onda...

Sob os holofotes, Katy Perry e Justin Trudeau demonstraram uma bela sintonia.

Sob os holofotes e nas redes sociais, a cantora e compositora americana Katy Perry e o ex-primeiro-ministro canadense...

© 2025 The Body Optimist