Aos 58 anos, Pamela Anderson volta a exibir cabelos loiros com uma "escova vintage".

Pamela Anderson chamou a atenção recentemente na Semana de Moda de Nova York. Sentada na primeira fila do desfile de Outono/Inverno 2026-2027 da Tory Burch, a atriz e modelo canadense-americana confirmou seu status de ícone atemporal.

O grande retorno do loiro… e do volume

Vestida com uma camisa cinza, uma saia plissada off-white e um longo casaco bege, Pamela Anderson optou por uma silhueta elegante e minimalista, fiel à estética que vem adotando há várias temporadas. No entanto, foi seu penteado que realmente chamou a atenção. Depois de surpreender a todos com um cabelo ruivo, Pamela Anderson retornou ao seu característico loiro luminoso, que se tornou uma de suas marcas registradas ao longo dos anos.

Desta vez, ela combinou o penteado com uma escova vintage. Volume generoso, comprimento estilizado em cachos grandes e soltos, movimento suave e um efeito levemente despenteado: o penteado evoca a estética dos anos 80, sem perder a modernidade. O detalhe que estrutura todo o look? Uma franja cortina sutilmente repicada que emoldura os olhos e adiciona um toque de personalidade. Essa escova, longe de ser rígida, aposta na leveza e no movimento, criando um equilíbrio entre sofisticação e naturalidade.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Beleza sem adornos

Embora seu penteado tenha um toque retrô inegável, sua maquiagem permanece fiel à estética minimalista que a atriz adotou nos últimos anos. Pamela Anderson prefere uma pele "natural", priorizando os cuidados com a pele em vez da cobertura. Ela defende regularmente uma abordagem centrada na pele, afirmando que uma rotina de cuidados é mais importante do que acumular produtos cosméticos. Séruns, cremes e bálsamos compõem a base de sua rotina de maquiagem, com o objetivo de realçar a beleza natural em vez de transformá-la.

A atriz e modelo canadense-americana continua a redefinir sua imagem. Bem diferente da estética carregada de maquiagem dos anos 90, ela agora adota um estilo mais refinado, sem abrir mão da elegância. Este penteado vintage personifica perfeitamente essa evolução: uma homenagem ao passado, reinterpretada com confiança.

Ao combinar o volume retrô com o minimalismo contemporâneo, Pamela Anderson prova que é possível revisitar os códigos de uma época sem sucumbir à nostalgia. É uma forma de nos lembrar que o estilo em si é atemporal — ele se transforma, se adapta e se reinventa.