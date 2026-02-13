Aos 65 anos, esta estrela de "Dirty Dancing" está radiante na praia.

Jennifer Grey continua a encantar com sua naturalidade e energia. A inesquecível Baby Houseman do filme cult Dirty Dancing compartilhou recentemente uma série de fotos tiradas durante férias na praia com amigos.

Um visual atemporal

Na primeira foto, Jennifer Grey posa ajoelhada sobre uma toalha rosa, usando um biquíni preto e óculos de sol combinando. Seus cabelos estão soltos e ondulados, e ela parece relaxada de frente para o oceano. Na legenda, a atriz menciona uma "viagem de amigas muito esperada" e marca sua amiga de longa data, a atriz americana Tracy Pollan. As duas demonstram uma alegre camaradagem.

Uma segunda foto mostra as duas amigas juntas para uma selfie, visivelmente felizes por compartilhar aquele momento. Em outra imagem, Jennifer Grey caminha com confiança em águas rasas, desta vez de maiô. Por fim, uma foto tirada de baixo para cima a mostra radiante contra um cenário rochoso.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Grey (@jennifergrey)

Os internautas foram conquistados.

A seção de comentários está repleta de elogios. "Maravilhosa", escreveu um usuário. "Você está incrível", acrescentou outro. Um fã fez uma referência bem-humorada à frase icônica do filme, "Você não coloca Baby em uma toalha", brincando com um bordão de "Dirty Dancing".

Quase 40 anos após o lançamento do filme que a catapultou para o estrelato, Jennifer Grey continua a personificar uma mulher de espírito livre. Sem excessos de produção, estas fotografias celebram a amizade, a autoconfiança e a alegria de ser completamente si mesma.

Em resumo, ao compartilhar esses momentos de férias, Jennifer Grey oferece uma imagem inspiradora de uma mulher realizada e autêntica. Uma prova de que o brilho não vem da juventude ou de padrões preestabelecidos, mas da autenticidade e da beleza de cada corpo que evolui e se afirma com o tempo.