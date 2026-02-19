Esta atriz de "La Casa de Papel" anuncia o nascimento de seu primeiro filho.

Após alcançar fama internacional por seu papel como Tóquio em "La Casa de Papel", Úrsula Corberó acaba de embarcar em um novo capítulo de sua vida: a maternidade. Sua primeira aparição pública com o filho, Dante, em Barcelona, gerou uma onda de emoção e perguntas, tanto entre seus fãs quanto na mídia. Equilibrando a alegria compartilhada com o desejo de proteger sua privacidade, a atriz cultiva uma arte refinada de discrição.

Uma primeira foto "muito controlada".

A primeira foto de Úrsula Corberó com seu filho recém-nascido foi um grande acontecimento para seus fãs. Após várias semanas de ausência e silêncio, a atriz escolheu o Instagram para marcar seu retorno, publicando uma foto em seu story tirada perto do Arco do Triunfo, no coração de Barcelona. A imagem a mostra com um longo casaco preto, óculos escuros cobrindo os olhos, empurrando um carrinho de bebê onde o pequeno Dante provavelmente está sentado.

Essa escolha estética diz muito sobre sua abordagem. Ao compartilhar esse momento sem revelar o rosto do filho, Úrsula Corberó afirma tanto sua alegria como mãe recente quanto seus limites: sim a compartilhar um momento da vida, não a transformar o filho em objeto de curiosidade. Sua legenda simples – "Hola, soy mami" ("Olá, sou mãe") – resume essa nova identidade que ela abraça, sem se deter nos detalhes.

17/02/2026 📲 | Úrsula Corberó compartilhou esta foto em seu story do Instagram. pic.twitter.com/Fqj0ioq9X6 - Atualizações de Úrsula Corberó (@ucorberoupdates) 17 de fevereiro de 2026

Uma celebridade que demonstra certa discrição.

A reação do público foi imediata. Nas redes sociais, os comentários variaram da admiração à perplexidade. Muitos elogiaram a forma como a atriz pareceu encontrar um equilíbrio entre a fama e a privacidade, num contexto em que muitas celebridades expõem cada etapa da sua vida familiar. Para outros, a sua discrição foi intrigante. Essa contenção, contudo, tem sido parte da forma como Úrsula Corberó gere a sua imagem há anos.

Ela controla cuidadosamente o que é divulgado, escolhe suas declarações e aparições públicas e deixa pouco espaço para improvisação da mídia. Ao escolher Barcelona, sua amada cidade, como cenário para essa primeira aparição, ela também transmite uma mensagem de raízes e normalidade: por trás da estrela internacional, uma jovem mãe simplesmente passeando por sua cidade.

Uma maternidade à sua própria imagem: livre e no controle.

A chegada de Dante marca um momento significativo na vida do casal que ela forma com o ator argentino Chino Darín. Por trás dessa foto tão comentada, uma parte da vida de Úrsula Corberó permanece intencionalmente privada. Nem a data exata do nascimento de Dante, nem os detalhes do parto, nem a rotina diária do casal com o filho são revelados. A atriz guarda para si o que, aos seus olhos, é estritamente privado.

Este "segredo" não é escandaloso, mas sim assertivo: ao revelar apenas o suficiente para confirmar seu status de mãe sem expor seu filho ao olhar constante do público, Úrsula Corberó estabelece os limites de sua nova normalidade. Com esta primeira aparição ao lado de seu filho Dante, Úrsula Corberó consegue conciliar dois mundos frequentemente opostos: a transparência esperada das celebridades e o desejo legítimo de proteger sua família. Ao optar pela discrição em vez do sensacionalismo, ela apresenta um modelo de maternidade mais discreto, porém não menos impactante, aos olhos do público.

Veja esta publicação no Instagram Postagem compartilhada por Úrsula Corberó (@ursulolita)

Para os seus fãs, esta imagem permanecerá como símbolo de uma nova era para a atriz: uma era em que Tóquio, de "La Casa de Papel", dá lugar um pouco a Úrsula, a mãe, a mulher, a barcelonesa que reivindica o direito de escolher o que mostra – e o que guarda para si.