À beira da piscina, Elizabeth Hurley dá dicas de como ser fotografado(a).

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley é um ícone indiscutível da estética de verão. Recentemente, ela compartilhou no Instagram sua dica número um para tirar fotos incríveis à beira da piscina.

Uma publicação no Instagram que está gerando repercussão.

Elizabeth Hurley domina a arte da selfie bronzeada. Ela publicou uma série de fotos à beira da piscina em sua conta do Instagram, nas quais aparece relaxando ao sol. Longe de simplesmente compartilhar as imagens, ela as acompanhou com uma mensagem que rapidamente se tornou uma dica prática para quem tem receio de tirar fotos de roupa de praia. Essa abordagem amigável e bem-humorada gerou imediatamente uma onda de reações entusiasmadas de seus seguidores.

Sua principal dica: deite-se.

Na legenda da sua publicação, Elizabeth Hurley vai direto ao ponto: "Ser fotografada pode ser assustador, então aqui vai a minha dica número um: DEITE-SE!!" A atriz enfatiza a eficácia dessa postura: na posição horizontal, o corpo se alonga naturalmente e os ângulos que normalmente causam constrangimento desaparecem magicamente. Segundo Elizabeth Hurley, é o truque definitivo, acessível a todos, sem a necessidade de filtros ou iluminação de estúdio.

Óculos de sol, "aliados indispensáveis"

O segundo pilar do método Hurley: óculos de sol. Este acessório de verão desempenha um papel duplo em sua técnica. Obviamente, protege os olhos da luz solar direta, mas também adiciona uma dimensão estilosa à foto, projetando instantaneamente um toque de confiança. Combinados com a posição reclinada, os óculos de sol completam uma equação simples, segundo Elizabeth Hurley: uma foto elegante e bem-sucedida em segundos, sem preparação excessiva ou encenação complicada.

Uma mensagem que precisa ser qualificada.

Elizabeth Hurley consolidou-se como uma figura de destaque no mundo da moda e do cinema, principalmente por seus papéis em "Austin Powers" e "Endiabrado", além de sua longa parceria com a Estée Lauder. Ela também dirige sua própria marca de moda praia, Elizabeth Hurley Beach. Esta publicação, portanto, dá continuidade a uma abordagem que a atriz britânica vem cultivando há anos.

No entanto, é importante lembrar um ponto crucial: não existe uma maneira "certa" de posar, nem um corpo que precise ser "otimizado" para a fotografia. Todos são livres para aparecer como são, sem tentar "corrigir" a postura ou "enganar" o ângulo da câmera. As fotos não devem se tornar uma fonte de pressão ou comparação: não há necessidade de se deitar, se contorcer ou seguir regras não ditas para "ficar bem na foto". O mais importante é se sentir confortável, sem transformar a sessão de fotos em um exercício de perfeição.

Em última análise, embora os conselhos de Elizabeth Hurley possam inspirar ideias simples para tirar fotos, eles não devem se tornar um conjunto de regras a seguir ou um critério de validação. Uma imagem bem-sucedida não precisa obedecer a regras precisas: ela pode simplesmente refletir um momento, um estado de espírito ou a espontaneidade, sem qualquer encenação específica.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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