À beira da piscina, Elizabeth Hurley dá dicas de como ser fotografado(a).

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley é um ícone indiscutível da estética de verão. Recentemente, ela compartilhou no Instagram sua dica número um para tirar fotos incríveis à beira da piscina.

Uma publicação no Instagram que está gerando repercussão.

Elizabeth Hurley domina a arte da selfie bronzeada. Ela publicou uma série de fotos à beira da piscina em sua conta do Instagram, nas quais aparece relaxando ao sol. Longe de simplesmente compartilhar as imagens, ela as acompanhou com uma mensagem que rapidamente se tornou uma dica prática para quem tem receio de tirar fotos de roupa de praia. Essa abordagem amigável e bem-humorada gerou imediatamente uma onda de reações entusiasmadas de seus seguidores.

Sua principal dica: deite-se.

Na legenda da sua publicação, Elizabeth Hurley vai direto ao ponto: "Ser fotografada pode ser assustador, então aqui vai a minha dica número um: DEITE-SE!!" A atriz enfatiza a eficácia dessa postura: na posição horizontal, o corpo se alonga naturalmente e os ângulos que normalmente causam constrangimento desaparecem magicamente. Segundo Elizabeth Hurley, é o truque definitivo, acessível a todos, sem a necessidade de filtros ou iluminação de estúdio.

Óculos de sol, "aliados indispensáveis"

O segundo pilar do método Hurley: óculos de sol. Este acessório de verão desempenha um papel duplo em sua técnica. Obviamente, protege os olhos da luz solar direta, mas também adiciona uma dimensão estilosa à foto, projetando instantaneamente um toque de confiança. Combinados com a posição reclinada, os óculos de sol completam uma equação simples, segundo Elizabeth Hurley: uma foto elegante e bem-sucedida em segundos, sem preparação excessiva ou encenação complicada.

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