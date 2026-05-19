A atriz Lindsay Lohan arrasa com uma saia de couro em um look preto impactante.

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

A atriz americana Lindsay Lohan fez uma aparição muito comentada em Nova York na apresentação da coleção Gucci Cruise 2027. Ela optou por um look todo em couro preto, estruturado e decididamente moderno, que imediatamente chamou a atenção.

Um modelo de duas peças em couro preto.

O destaque deste look era um conjunto de duas peças inteiramente em couro preto, com um corte impecável. A peça de cima evoca diretamente a linguagem de uma jaqueta de motociclista: gola alta, zíper central e linhas limpas e estruturadas. Lindsay Lohan optou por um zíper posicionado mais acima na cabeça, criando um decote em V profundo que energiza o visual e adiciona um toque de ousadia discreta.

Na parte de baixo, a saia de couro ajustada se destaca como a outra peça-chave do look. Seu corte lápis perfeitamente ajustado é realçado por uma fenda lateral alta que se estende até a coxa, pontuada por um zíper decorativo no quadril. O equilíbrio entre estrutura e liberdade de movimento é a característica que define este look.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Lindsay Lohan completou o look com scarpins pretos de bico fino adornados com detalhes metálicos dourados que remetiam a um tema de selaria equestre. Esses toques de dourado foram repetidos em suas escolhas de joias: brincos longos e uma pulseira, que adicionaram um toque sutil de calor ao look todo preto. Uma bolsa de couro preta com acabamento em crocodilo finalizou o conjunto com um toque prático e chique.

Um penteado e uma maquiagem propositalmente contrastantes.

Para não ofuscar o visual austero do couro preto, Lindsay Lohan optou por um penteado suave: seus cabelos loiros naturalmente ondulados caem livremente sobre os ombros. Esse contraste entre a estrutura da roupa e a fluidez dos fios cria um equilíbrio visual particularmente eficaz, realçando o impacto do look sem torná-lo exagerado. Sua maquiagem permanece discreta, com uma pele luminosa e olhos levemente delineados.

Uma apresentação elegante e discreta em dupla.

Ao lado do marido, Bader Shammas, com quem compartilha a vida desde o casamento em abril de 2022, Lindsay Lohan posou para algumas fotos antes da apresentação. O casal, vestido de preto da cabeça aos pés em perfeita harmonia, transmitiu uma imagem de cumplicidade natural, pontuada por um discreto momento de ternura diante dos fotógrafos.

Essa aparição faz parte de uma trajetória fashion em rápida evolução para Lindsay Lohan. Apenas alguns dias antes, em 12 de maio, ela havia causado sensação em outra festa em Nova York com um vestido de alta costura bege e preto, de silhueta escultural e adornado com uma longa cauda.

Com este look nova-iorquino, Lindsay Lohan demonstra que um visual monocromático da cabeça aos pés pode ser tudo menos monótono quando usado com atenção aos detalhes. Mais do que apenas um guarda-roupa, é uma declaração de estilo: uma elegância contemporânea e assertiva que não tem medo do preto absoluto ou de acessórios cuidadosamente escolhidos.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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