Aos 60 anos, esta cantora chama a atenção com um vestido metálico.

Em Las Vegas, a cantora country canadense Shania Twain protagonizou uma das apresentações mais comentadas da 61ª edição do Academy of Country Music Awards. Apresentando o evento pela primeira vez, ela escolheu um look deslumbrante: um longo vestido prateado de lantejoulas com uma estampa animal brilhante. Essa aparição capturou perfeitamente suas escolhas estéticas: abraçar a luz, mover-se com ela e criar uma presença que era ao mesmo tempo retrô e profundamente contemporânea.

Um vestido prateado, todo em tons claros.

No centro das atenções, um longo vestido prateado, inteiramente coberto de lantejoulas, que caía até o chão e captava toda a luz do tapete vermelho. Sem alças, o vestido tinha um corte reto que estruturava o busto, revelando elegantemente os ombros de Shania Twain. A densidade das lantejoulas conferia à peça um brilho quase metálico, que remetia à era de ouro da música pop e country de décadas passadas. O caimento fluido e meticulosamente trabalhado dava ao vestido uma qualidade quase escultural.

O que torna este look tão único é, antes de mais nada, o seu design. Uma silhueta estilizada de animal é criada diretamente a partir das lantejoulas que cobrem todo o tecido, num subtil degradê de tons prateados e cinzentos. A estampa animal, um clássico da moda country, é reinventada aqui de uma forma gráfica e decididamente moderna: não um motivo sobreposto, mas uma composição verdadeiramente luminosa que parece revelar-se a cada movimento de Shania Twain.

Luvas de couro com tachas, uma assinatura arrojada

Para completar o visual, Shania Twain optou por um par de luvas pretas inteiramente cravejadas de tachas. Essa escolha ousada e inesperada contrasta com a delicadeza do vestido metálico e coloca a silhueta em uma fascinante tensão estilística entre o rigor do rock e o espetáculo deslumbrante do show. Longe de ser um mero detalhe, esse acessório estrutura o look como um todo: alonga os braços, atrai o olhar e adiciona um toque de audácia.

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Joias e acabamentos preciosos

Para as joias, Shania Twain optou por brincos pendentes combinados com um colar da mesma cor, adicionando um toque de delicadeza sem sobrecarregar o visual. A escolha de um conjunto de joias perfeitamente harmonizado, em vez de uma profusão de peças, demonstra uma contenção que se reflete na paleta de cores geral da roupa. O prata e o cinza dominam todo o conjunto, criando uma unidade cromática que realça o impacto visual sem causar uma sensação de dispersão.

O retorno da franja, uma assinatura de beleza

Quanto ao seu penteado, Shania Twain revelou uma verdadeira transformação no tapete vermelho: uma franja reta e perfeitamente modelada que emoldura seu rosto e lhe confere um visual fresco e renovado. Sob essa franja recém-adotada, seus longos cabelos ruivos caem em cascata até os ombros. Essa mudança demonstra sua capacidade de se reinventar constantemente sem jamais perder sua identidade.

Uma presença marcante

Toda essa produção conta uma história: ao assumir o papel de apresentadora do ACM Awards pela primeira vez, Shania Twain quis marcar o momento com um look que encapsulasse sua "dupla identidade" como ícone da música country e figura pop. A escolha de um vestido metálico com estampa animal, combinado com acessórios gráficos, condensa essa dupla identidade com rara elegância.

Essa aparição em Las Vegas, em 17 de maio de 2026, sem dúvida permanecerá como um dos momentos de moda mais memoráveis do ACM Awards deste ano. Mais do que uma simples escolha de roupa, Shania Twain demonstrou presença estilística: ela provou que brilho, radiância e ousadia são atemporais.